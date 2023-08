Le coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques est revenu, ce mardi, sur le premier match de préparation du XV de France et notamment sur l’apport de Paul Boudehent, de nouveau attendu comme titulaire samedi à Saint-Etienne. Une deuxième rencontre qui sera l’occasion, pour le technicien, de voir d’autres joueurs à l’œuvre, dont Thibaud Flament en 5 et Dorian Aldegheri devant lui.

Avec le recul, comment analysez-vous la prestation en Ecosse ?

C’était un premier match et, comme pendant le Tournoi en Italie, il y a eu pas mal de fautes et de choses à régler. Il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses avec des comportements au-delà de nos espérances après cinq semaines de préparation. Il y a eu de belles choses et des comportements concluants malgré le peu de rugby pratiqué jusque-là.

Comment expliquez-vous la baisse de régime en seconde période ?

Il y a l’aspect physique. Et ce n’est pas que la capacité à se déplacer, c'est aussi au niveau de la lucidité. Peut-être que parfois on s’est un peu égaré et trompé dans les comportements. Mais ce n’est pas forcément ce qu’il faut retenir de ce match. On a quatre matchs de préparation pour se donner la possibilité de préparer au mieux la Coupe du monde. Cette première mi-temps, avec l’intensité qu’il y a pu avoir, nous donne de bons espoirs.

Vous parlez de comportements satisfaisants. Est-ce que de cartes ont été rebattues au niveau de la hiérarchie des joueurs ?

Il y a des joueurs qui ont marqué les esprits comme c’est le cas depuis quatre ans. Il est toujours intéressant d’avoir des garçons qui postulent et sont performants J’ai le souvenir d’un jeune troisième ligne appelé au dernier moment et qui a fini parmi les meilleurs joueurs de la Coupe du monde. Il s’appelait Thierry Dusautoir. Il y a toujours des joueurs qui peuvent arriver et se révéler. Comme le disait Bernard Laporte, il faut venir chercher le maillot. C’est ce qu’on fait les gars en Ecosse. Nous avons une équipe en plein développement.

Qu’avez-vous pensé de la première cape de Paul Boudehent et de son apport ?

Paul nous apporte de la dimension physique, à l’image d’Anthony Jelonch qui nous manque. Il a amené cet engagement physique, ce caractère. C’est un peu à l’image de sa saison, remplie avec La Rochelle, où il a fait preuve de qualités de jeu et d’intensité. C’est ce qui lui permet d’être performant en équipe de France comme il l'a été. Tout n’est pas parfait, bien sûr, car il faut s’adapter à notre système.

Où en êtes-vous dans votre réflexion en deuxième ligne, alors que l'entraînement du jour laisse à penser qu'il n'y aura pas de 5 de métier dans le XV de départ étant donné que l'attelage était composé de Cameron Woki et Thibaud Flament ?

J'ai envie de vous pose la question : qu'est-ce ce qu’est un vrai numéro 5 ? Thibaud Flament avait joué en 5 face à l’Afrique du Sud il n’y a pas si longtemps et avait été assez performant (sourire). On peut parler de déplacement, de puissance... Ce qui importe, c’est surtout la complémentarité avec les autres joueurs. Thibaud, sur le dernier Tournoi et les tournées, a largement prouvé qu’il pouvait postuler sur les deux postes. Ça nous donne des possibilités en vue du groupe des 33 pour avoir un bouquet plus fleuri.

Dorian Aldegheri est parti pour débuter en 3. Quel est votre regard sur sa progression ?

Oui, Dorian était dans l’équipe. En Angleterre, il avait répondu présent et avait été à la hauteur des espérances. Il s’est accroché. Il a beaucoup participé en club, plus que les autres années. Automatiquement, plus on a du temps de jeu, plus on progresse et on monte en niveau. C'est le même cas que pour Paul (Boudehent). C’est ce que l’on recherche en équipe de France.

Qu’est-ce qui vous a incité à remettre les cadres sur ce deuxième match ?

La semaine passée, nous avons donné l’occasion à des joueurs de s’exprimer, ce sera le tour à d’autres. Sur un groupe de 42, cette rotation est logique. On veut travailler de manière cohérente. Beaucoup de joueurs que vous qualifiez de premium seront sur la feuille de match samedi, tout simplement pour donner plus de possibilités à l’équipe de se structurer. Il y aura d’autres roulements face aux Fidji puis à l’Australie. On est fidèles à nos pensées, il n’y a pas de bouleversements.

Un mot sur Demba Bamba et Yoan Tanga, absents de l’entraînement ce mardi…

Il y a une petite gestion qui a été faite aujourd’hui. Il y a des petites choses qui ne sont pas très graves. Demba va très bien.