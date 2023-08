Ce mardi après-midi, le Biarritz olympique a annoncé l'intégration de quatre nouveaux membres au sein du conseil d'administration du club. Ainsi, Serge Blanco, Nicolas Brusque, Jacques Etchalus et Stéphane Carella arrivent au sein des instances dirigeantes du BOPB.

Ça bouge au sein de la direction de Biarritz ! Ce mardi, le club a officialisé la venue de quatre noms connus au sein du conseil d'administration du BOPB. Dans un communiqué, il a ainsi été annoncé que les anciens joueurs (et dirigeants) Serge Blanco et Nicolas Brusque réintégraient le club en compagnie de Jacques Etchalus et Stéphane Carella. "Leur attachement au BOPB et leurs compétences seront de précieux atouts pour le club dans sa stratégie de développement et de pérennisation", est-il indiqué dans le communiqué.

Blanco et Brusque avaient récemment été impliqués dans une affaire qui les opposait depuis avril 2022 aux dirigeants de l’association Biarritz Olympique rugby amateur - dits les "Galactiques" - présidée par David Couzinet. Déboutés, Brusque et Blanco n'avaient pas réussi à reprendre la présidence de la structure amateure du club. Ils intègrent donc désormais le côté professionnel, dirigé par Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé.