Top 14/Pro D2 : découvrez tous les résultats des matchs amicaux du week-end

Ce week-end, une grande partie des clubs de Top 14 et de Pro D2 avait des matchs amicaux de programmés. Le Stade toulousain, champion de France, avait la particularité de reprendre après trois semaines de préparation. Le derby contre le voisin haut-garonnais de Colomiers a été remporté.

Les seules rencontres entre formations du Top 14 opposaient l'Usap et le Racing, et Bayonne et Pau. Les Franciliens se sont imposés au détriment de Perpignan, tandis que l'Aviron a remporté le derby basco-béarnais. Le SU Agen est la seule équipe de Pro D2 à avoir déjoué les pronostics en battant un club de l'élite.

Perpignan 12-17 Racing 92

\ud83d\udd25 Fin et victoire de nos racingmen !



Prochain match amical, la semaine prochaine face au @CABCLRUGBY !



— Racing 92 (@racing92) August 4, 2023

Bayonne 33-26 Pau

Au bout du suspense, nos ciel et blanc l'emportent grâce à un essai de Tatafu sur la sirène.



Au bout du suspense, nos ciel et blanc l'emportent grâce à un essai de Tatafu sur la sirène.

PUSA BAIONA 🔵 ⚪️ — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 5, 2023

Nevers 21-38 Clermont

\ud83d\udc9b\ud83d\udc99?? ?????? ?????? ???? ??? ???????? !

Nevers 21 – Clermont 38

Clermont valide par une victoire qui s’est dessinée au fil des minutes, ses premières semaines de préparation.



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 5, 2023

Colomiers 7-26 Toulouse

C'est terminé ! Nos Stadistes s'imposent 7 à 26 dans ce premier match de présaison face à Colomiers 💪🔴⚫ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 4, 2023

Bordeaux-Bègles 7-14 Agen

1er match de prépa \u2705



1er match de prépa ✅

1️⃣4️⃣-7️⃣ — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) August 4, 2023

Castres 54-10 Montauban

Oyonnax 24-12 Aix-en-Provence

Biarritz 25-19 Brive

\ud83d\udcfa\u26ab\ufe0f\u26aa\ufe0f Retour en images sur la première rencontre de préparation face au Biarritz Olympique.



\ud83c\udfc9 Benjamin Lefranc

\ud83c\udfc9 Arthur Bonneval

— CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) August 5, 2023

Dax 21-19 Mont-de-Marsan

?????? ?? ?????? \ud83d\udcf8



Devant + de 5 000 spectateurs réunis pour le retour du ?????, nos Dacquois ont montré de prometteuses capacités face au @SMR_Rugby !



\ud83d\udd1c \ud83c\udd9a@ProvenceRugby le 18 août à 19h pour le retour de la @rugbyprod2



— U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) August 5, 2023

Béziers 24-23 Valence-Romans

\ud83d\udd34\ud83d\udd35 ???????? ??? ?? ???...

Nos rouge & bleu remportent le challenge Armand Vaquerin face aux damiers du VRDR.



— ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) August 4, 2023

Le promu drômois a fait forte impression mais s'est incliné de peu à Saint-Affrique.