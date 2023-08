Test Match - Les Pumas craquent face à une équipe remaniée d'Afrique du Sud

Test-match - Pour le premier de leurs trois test-matches avant la Coupe du monde, l'Argentine et l'Afrique du Sud ont éprouvé du mal à développer du beau rugby. Ce sont les Springboks qui s'imposent finalement (13-24) malgré de nombreux échecs au pied dans une équipe avec plusieurs remplaçants. Très peu rassurant pour les Pumas, qui semblaient pourtant dominer en première période, avant de craquer en dix minutes après le retour des vestiaires.

Une semaine après leur duel à Johannesbourg lors du Rugby Championship, les Sud-Africains ont à nouveau battu l'Argentine (13-24), cette fois à Buenos Aires, ce samedi soir, pour le premier de leurs trois test-matches du mois d'août. Le sélectionneur Jacques Nienaber avait choisi de faire tourner son effectif, et il y aura certainement de quoi tirer des enseignements, tant certains joueurs ont eu du mal à briller. Du côté des Argentins, qui menaient à la mi-temps, quelques inquiétudes peuvent naître.

L'Afrique du Sud perdante au pied

Les deux équipes n'ont pas hésité à venir au contact dès les premières minutes. Et le Toulousain Santiago Chocobares en a fait les frais, devant sortir après s'être pris un KO sur son premier plaquage (2ème). Manie Libbok, lui, n'avait pas besoin de subir des coups pour être maladroit, avec deux pénalités plutôt facile ratées dans cette première période (6ème, 32ème). L'ouvreur sud-africain, seul buteur de son équipe, a terminé la rencontre avec 4 échecs en 8 tentatives.

L'ouvreur des Stormers a bien passé une pénalité (0-3, 17ème), mais l'avantage donné à son équipe était de courte durée. Après une longue offensive argentine dans les 22 mètres adverses, le demi de mêlée Gonzalo Bertranou jouait rapidement une mêlée à 5 mètres pour aller à l'essai (7-3, 23ème). Une avance au score plutôt logique.

Devant le manque de jeu développé, les esprits se sont échauffés, approchant d'une bagarre générale. Mais c'étaient surtout les pénalités qui s'enchaînaient de part et d'autre du terrain. Mostert finissait par écoper d'un carton jaune pour un plaquage sans ballon (37ème), sanctionné par une pénalité de Boffelli (10-3, 38ème), et l'Argentine semblait sur le bon chemin dans cette rencontre.

Dix minutes et l'Argentine est lâchée

Les Springboks revenaient des vestiaires sans Lukhanyo Am, peut-être blessé, mais avec de meilleures intentions. Et cela payait en deux minutes, quand Kriel passait les bras pour Willemse, qui jouait le 2 contre 1 en envoyant Mapimpi, un des rares titulaires habituels, à l'essai (10-10, 43ème). Pas le temps de rester à égalité, que suite à une touche, Libbok envoyait une passe au pied à l'opposé parfaite vers Moodie, qui n'avait même pas à stopper sa course pour aller finir en terre promise (10-15, 46ème). Implacable et cruel pour les Argentins.

Les Pumas étaient sonnés et mettaient un peu de temps à attaquer à nouveau. Ils entraient dans les 22 mètres adverses pour récupérer une pénalité, passée par Boffelli (13-15, 51ème), mais cela était pratiquement leur seule offensive de toute la seconde période. Bloqués, sans inspiration, les Argentins pouvaient rarement enchaîner les temps de jeu sans être pénalisés.

En revanche, la situation était tranquille pour les Springboks, qui poussaient à peine pour ne pas prendre le risque de se blesser. Libbok réglait tout de même la mire dans ses pénalités (60ème, 68ème, 72ème). Ils passaient même tout proches d'un nouvel essai par Roos, qui commettait d'abord un en-avant dans l'en-but (76ème), qui le deuxième était refusé pour une obstruction plus tôt dans l'action (78ème). Mais il n'y en avait pas besoin pour s'imposer.

Victoire de patron pour les champions du monde en titre, même si de nombreux éléments sont à régler, ce qui sera possible lors des prochains tests contre le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. L'Argentine a trois semaines pour s'entraîner dur, avant de reprendre confiance contre l'Espagne et d'attaquer son Mondial.

