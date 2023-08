Ce vendredi soir, le Stade toulousain dispute son premier match de préparation contre Colomiers sur la pelouse du stade Michel-Bendichou, coup d'envoi de la rencontre à 19 heures. Alors pour l'occasion, le staff haut-garonnais a dévoilé deux compositions d'équipe, une pour chaque mi-temps. Voici les 37 joueurs retenus pour cette partie (7 d'entre eux sont réservistes).

En l'absence de tous les internationaux, actuellement en train de préparer la Coupe du monde 2023, Toulouse va prendre un petit coup de jeune ce vendredi soir. Face à Colomiers, de nombreux espoirs, champions de France la saison dernière comme les professionnels, vont fouler la pelouse de Michel-Bendichou.

Dans le premier acte, c'est une première ligne Reilhes-Boubila-Merkler qui est alignée. Théo Ntamack sera numéro 8 alors que Léo Banos prendra place sur l'aile de la troisième ligne. Ce dernier va joueur son premier match avec son nouveau club, tout comme Billy Searle, associé à Paul Graou à la charnière.

En seconde période, le turnover ira encore un peu plus loin même si des visages bien connus comme ceux d'Alexandre Roumat et Rynhardt Elstadt seront sur le pré pour encadrer la jeunesse toulousaine. Ce sera également l'occasion de voir jouer Owen Franks, All Black aux 108 sélections qui a débarqué il y a peu en tant que joker Coupe du monde. De même pour Setareki Bituniyata, qui évoluera sur l'aile gauche dans la seconde partie de la rencontre.

La composition de Toulouse en 1ère mi-temps : 15. Gourgues ; 14. A. Retière, 13. Barassi, 12. Guitoune, 11. Lebel ; 10. Searle, 9. Graou ; 7. Placines, 8. T. Ntamack, 6. Banos; 5. Brennan, 4. Fa'asalele ; 3. Merkler, 2. Boubila, 1. Reilhes.

La composition de Toulouse en 2ème mi-temps : 15. Auriac ; 14. Bainivalu, 13. Renda, 12. Tauzin, 11. Bituniyata ; 10. E. Retière, 9. Germain ; 7. Elstadt, 8. Roumat, 6. Sentubéry ; 5. Descube, 4. Vergé ; 3. Franks, 2. Hawkes, 1. Duprat.

Les réservistes : Fenuafanote, Condon, Jouanny, Maka, Delpy, Pouzelgues, Okumura.