Ce samedi, la France défie l'Écosse à Murrayfield lors du premier match de préparation à la Coupe du monde 2023. Fabien Galthié a décidé de mettre plusieurs joueurs en balance dans le groupe pour ce match. Si certains ont beaucoup à gagner, d'autres ont gros à perdre. Zoom sur ces joueurs qui ne devront pas faire de faux pas en Écosse.

Évidemment, nous ne vous apprenons rien en vous disant qu'aucun joueur ne doit manquer son match, ce samedi face à l'Écosse à Murrayfield, s'il veut se mettre en bonne positon en vue du mondial. Mais au sein du XV de France une hiérarchie implicite est en place à chaque poste et certains joueurs ont donc, logiquement, plus de choses à perdre que d'autres. Si les Gailleton, Bielle-Biarrey, Boudehent ou autre Dulin font partie des joueurs qui intègrent (ou réintègrent) l'équipe et ne pensent qu'à saisir leur chance, des garçons comme Dumortier, Jalibert, Woki, Moefana ou encore Macalou peuvent voir ce match comme un piège. Ces derniers sont certainement les joueurs les plus installés dans le groupe France, parmi ceux qui débuteront à Murrayfield samedi. Mais pour chacun d'entre eux, il y a un petit doute quant à leur convocation dans la liste finale des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde.

Voici la compo des Bleus pour le premier match de prépa face à l'Écosse ! #ECOFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/m0CwaA0oic — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 3, 2023

Dumortier et Moefana voient la concurrence monter

À l'aile, Ethan Dumortier n'a jamais déçu en bleu mais souffre de la concurrence à son poste. Avec le retour de Gabin Villière, très apprécié par le staff, la présence de l'indispensable Damian Penaud et la polyvalence de joueurs comme Arthur Vincent, Louis Bielle-Biarrey ou Emilien Gailleton, Ethan Dumortier se retrouve en balance pour intégrer le groupe final. Une mauvaise performance samedi le mettrait en difficulté, surtout si ses concurrents précédemment cités s'en sortent mieux. Yoram Moefana de son côté sort d'une saison un peu terne sous le maillot de l'UBB. Apprécié pour sa polyvalence, il a néanmoins été une pièce importante du système de Galthié, surtout lorsque Jonathan Danty a été blessé. Mais pour lui aussi, la concurrence est rude et une performance trop discrète serait mal venue.

Risques de blessures ?

Pour Jalibert, un mauvais match ne signifierait pas la fin de l'aventure Coupe du monde, loin de là. Mais alors qu'il fait partie des deux "premiums" de l'effectif, en compagnie de Cameron Woki, l'ouvreur voit Antoine Hastoy prendre de la confiance et doit maintenant assurer sa place de "numéro 1 bis", derrière Romain Ntamack. Une mauvaise performance engendrerait certainement pour le staff l'envie de tester Hastoy lors du prochain match, ce qui redistribuerait complètement les cartes. Le meilleur ami de Jalibert, Cameron Woki, a lui été blessé lors du dernier Tournoi et a vu Thibaud Flament exceller à son poste. Au vu de sa saison décevante au Racing 92, la question de son rôle dans ce groupe se pose légitimement et il a beaucoup de choses à prouver face à l'Écosse. Sa place de titulaire se joue peut-être en partie lors de ce match.

Brice Dulin sera le capitaine des Bleus pour cette rencontre. Il sera par ailleurs le joueur avec le plus de sélections sur le terrain côté français. https://t.co/73SEU6wziG — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 3, 2023

Enfin, Sekou Macalou s'est imposé comme le remplaçant parfait dans un banc en 6-2 (6 avants, 2 trois-quarts), grâce à sa polyvalence entre troisième ligne et ailier. Mais alors qu'il ne semble pas avoir la possibilité de gratter une meilleure place dans l'équipe premium du XV de France, il a forcément plus à perdre qu'à gagner. Il faut tout de même préciser qu'en aucun cas, une mauvaise prestation ne sera rédhibitoire, d'autant plus que trois matchs de préparation restent encore à venir. Mais ce qui peut aussi être à redouter pour les joueurs lros de cette période, ce sont les blessures. Même si ces rencontres sont censées êtres amicales, impossible d'imaginer un joueur ménager ses efforts et les plus installés dans le groupe ont donc forcément plus à perdre...