Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Bordeaux pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Bordeaux pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du Matmut Atlantique

- Sure Hotel by Best Western Bordeaux Lac : Rue du Grand Barail. L'hôtel situé sur les berges du Lac se trouve à 10 minutes en voiture du club de golf de Bordeaux-Lac et à 450 mètres du parc des expositions. En seulement 10 minutes à pied, vous rejoindrez le stade. L'aéroport est à 14 minutes de route.

- Live Hotels Bordeaux Lac : 1 Avenue de Chavailles. Vous pourrez profiter de la plage du lac située à seulement 3 minutes à pied de l'hôtel. Le Matmut Atlantique est accessible en 19 minutes de route, ou bien 33 minutes de marche. Vous pourrez rejoindre le centre-ville en seulement 15 minutes en transports. L'arrêt de tramway Les Aubiers se rejoint en seulement 9 minutes de marche.

- Campanile Bordeaux Nord - Le Lac : Rue du Petit Barail. Installé à 350 mètres de l’arrêt de tramway Parc des Expositions sur la Ligne C, vous pourrez rejoindre le centre-ville en seulement 15 minutes. Pour rejoindre le stade Matmut Atlantique, il vous faudra compter une dizaine de minutes de marche.

Dans le centre-ville

- Hôtel du Théâtre : 10, Rue De La Maison Daurade, Centre de Bordeaux. Situé dans l'hypercentre de Bordeaux, dans une zone piétonne, vous pourrez découvrir la ville facilement. Placé à une minute de la station de tramway Grand Théâtre. Vous pourrez rejoindre le stade en 23 minutes de route. La Gare est accessible en 20 minutes.

- Maison Bouquiere La Cabrerie : 30 Rue Bouquière, Centre de Bordeaux. Appartement de 73m² comprenant deux chambres séparées. En seulement 15 minutes à pied, vous rejoindrez l'hypercentre. Vous pourrez rejoindre le stade en 26 minutes de route, ou 34 minutes en transports, grâce à la ligne de bus C qui passe à 650 m de l'appartement.

- Marty Hotel Bordeaux : 153, rue Georges Bonnac. Situé dans le quartier Mériadeck et à proximité de la plus grande rue commerciale de Bordeaux, vous serez à 5 minutes à pied de la première station de tramway pour rejoindre l'hypercentre. en 26 minutes de route, vous rejoindrez le Matmut atlantique. la Gare se trouve à 20 minutes en voiture.

Plus excentré

- Kyriad Bordeaux Nord Sainte Eulalie : 113 avenue de L'Europe, 33560 Sainte-Eulalie. À 23 km de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et 19 km de la Grae Saint-Jean. Situé à 10 km du Matmut atlantique, vous y accéderez en 18 minutes de route. Vous séjournerez également à 12 km du pont Chaban Delmas et de la Cité du Vin de Bordeaux.

- Hôtel Château La Chèze - Bordeaux Floirac : 27 Avenue Pierre Sémirot , 33270 Floirac. Vous séjournerez dans un domaine de deux hectares, à 7,4 km du centre-ville. Le stade est accessible en 17 minutes de voiture ou bien 55 minutes de transport, en empruntant la ligne de bus 32. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est situé à seulement 25 km, soit 26 minutes de route.

- Holiday Inn - Bordeaux-Merignac : 5 impasse Amelia Earhart, 33700 Mérignac. Situé à seulement deux kilomètres de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans la forêt en périphérie de la ville. Vous pourrez rejoindre le Matmut atlantique, situé à 15km, en 17 minutes de route. Le centre-ville est accessible en 28 min de route.