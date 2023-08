Coupe du Monde de Rugby : pays de Galles - Fidji, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Bordeaux

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Bordeaux : Pays de Galles - Fidji ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Ce sont deux équipes qui ont l'habitude de se croiser en Coupe du monde. Le pays de Galles et les Fidji sont dans la même poule pour la cinquième fois consécutive. Le dimanche 10 septembre, ils vont s'affronter pour le compte de la première journée.

Cette histoire d'amour entre les deux équipes a commencé en 2007 à Nantes. Les Fidjiens avaient surpris les Gallois en l'emportant 38 à 34. Quatre années plus tard, en Nouvelle-Zélande, le pays de Galles est revanchard et punit sèchement son adversaire (66-0). À Cardiff en 2015, le XV du Chardon l'emporte sans difficulté (23-13). Enfin, en 2019, les hommes de Warren Gatland s'imposent (29-17) avant de retrouver la France en quarts de finale.

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Bordeaux. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Le Cassey's Pub, le bar Chez Paulo ou encore Le Café Oz The Australian Bar. Mais, flânez aux quatre coins de Bordeaux et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...

Une Fanzone dans le Parc des Sports Saint-Michel

Un écran géant sera installé pendant toute la durée dans le parc des Sports Saint-Michel. 41 des 48 matchs du tournoi y seront diffusés, l’accès sera entièrement gratuit et pourra accueillir environ 10 000 supporters. Un village rugby gratuit avec des festivités tout au long de la compétition sera mis en place sur les quais de Bordeaux.