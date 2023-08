Coupe du Monde de Rugby : Irlande - Roumanie, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Bordeaux

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Bordeaux : Irlande - Roumanie ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Pour ouvrir la Coupe du monde à Bordeaux, l'Irlande, première nation mondiale, reçoit la Roumanie, le samedi 9 septembre à 15h30. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2015, lors de la Coupe du monde en Angleterre. Les joueurs de Joe Schmidt avaient dominé le match en l'emportant 44 à 10. Les deux ailiers Keith Earls et Tommy Bowe avaient inscrit un doublé.

Les deux nations s'étaient également affrontées en 2003, l'Irlande avait encore surclassé leur adversaire (45-17). Tout comme quatre ans plus tôt en 1999 à Dublin (44-14). Ce match sera donc la quatrième confrontation en Coupe du monde pour les deux sélections.

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Bordeaux. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Le Cassey's Pub, le bar Chez Paulo ou encore Le Café Oz The Australian Bar. Mais, flânez aux quatre coins de Bordeaux et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...

Une Fanzone dans le Parc des Sports Saint-Michel

Un écran géant sera installé pendant toute la durée dans le parc des Sports Saint-Michel. 41 des 48 matchs du tournoi y seront diffusés, l’accès sera entièrement gratuit et pourra accueillir environ 10 000 supporters. Un village rugby gratuit avec des festivités tout au long de la compétition sera mis en place sur les quais de Bordeaux.