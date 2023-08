Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud - Roumanie, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Bordeaux

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Bordeaux : Afrique du Sud - Roumanie ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

C'est le match des extrêmes de la poule B, les champions du monde en titre Springbocks affrontent la Roumanie, petit poucet du groupe, le dimanche 17 septembre pour le compte de la deuxième journée.

L'Afrique du Sud, qui fait partie des favoris de la compétition, a terminé deuxième du dernier Rugby Championship en battant notamment l'Argentine lors de la dernière journée. De son côté, la Roumanie a terminé troisième du dernier Tournoi des 6 Nations B.

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Bordeaux. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Le Cassey's Pub, le bar Chez Paulo ou encore Le Café Oz The Australian Bar. Mais, flânez aux quatre coins de Bordeaux et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...

Une Fanzone dans le Parc des Sports Saint-Michel

Un écran géant sera installé pendant toute la durée dans le parc des Sports Saint-Michel. 41 des 48 matchs du tournoi y seront diffusés, l’accès sera entièrement gratuit et pourra accueillir environ 10 000 supporters. Un village rugby gratuit avec des festivités tout au long de la compétition sera mis en place sur les quais de Bordeaux.