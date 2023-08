Capitaine du XV de France pour son grand retour en sélection, Brice Dulin évoque sa surprise à l’annonce de cette nouvelle et fait part de son plaisir d’évoluer au sein d’une formation rajeunie.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre capitanat ?

Ça a été une énorme surprise. Tout simplement car je ne m’y attendais pas du tout. Fabien est venu me parler lors d’une séance de musculation cette semaine et m’a dit : « Tu vas commencer et tu seras notre capitaine. » Ça a été une grosse surprise. Et ce n’est que du bonheur.



Est-ce que vous mesurez ce que représente ce statut de capitaine du XV de France ?

Au-delà de ça, ce qui me fait le plus plaisir, c’est la sélection de nouveaux joueurs qui sont le futur de cette équipe. C’est ce qu’il faut regarder avant tout. La profondeur de l’effectif est énorme. Il y a du potentiel. On les appelle les scooters électriques car ça va très vite, avec de grosses qualités.



Quels mots allez-vous tenir auprès du groupe ?

Il faut que l’on gagne tout simplement. Et que l’on montre encore une fois la force collective de ce groupe. Sur les quatre années, il a beaucoup évolué, entre les blessures et les changements,mais l’équipe a su garder un haut niveau. C’est à nous de continuer sur cette dynamique très positive afin d’engranger un maximum de confiance en vue des échéances qui nous attendent d’ici la Coupe du monde.



Vous retrouvez l’Écosse, deux ans et demi après votre dernière sélection qui s’était conclue sur une mauvaise note...

Ce sont des faits de carrière, ça arrive. On a tendance à plus se souvenir des mauvaises choses que des bonnes. Le but, désormais, est de montrer l’expérience que ce groupe a pris. Notre seule pression est de bien jouer ensemble et de fournir un match de qualité.



Comment avez-vous vécu ces deux ans et demi sans sélection ?

C’est à l’image de ma carrière en équipe de France, il y a eu des bons et des mauvais moments. Le principal est de continuer à tout faire pour être à son meilleur niveau et de prendre du plaisir en attendant que les opportunités se présentent. J’avais espoir, c’est arrivé. Autant en profiter à fond maintenant.



Parmi les nouveaux, vous allez notamment encadrer Paul Boudehent, votre partenaire à La Rochelle. Comment l’accompagnez-vous jusqu'à ce baptême ?

On a discuté du fait qu’il allait connaître sa première. Il m’a dit : « Avec toi capitaine, ça va faire bizarre en plus. » C’est plein de petites discussions, comme d’habitude, en fait. Au fil des heures, ce sera plus précis, sur la stratégie, la tactique. Nous avons de la chance d’avoir plusieurs leaders, je ne serai pas tout seul pour amener du calme.



La difficulté, pour cette rencontre, sera-t-elle de trouver de la cohésion au regard de la jeunesse et de la relative inexpérience du XV ?

Des joueurs comme Paul (Boudehent), Louis (Bielle-Biarrey) et Émilien (Gailleton) sont tous des cadres dans leur club. Ce groupe a peut-être moins de vécu collectif mais, au niveau rugby, on n’a rien à envier aux autres. Sur l’engagement et le rugby, on va montrer de belles choses. Il me tarde de voir ce que ça va donner.