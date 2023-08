Carcassonne a officialisé ce mercredi soir l'arrivée de Gary Graham (30 ans, 4 sélections) pour deux saisons. Le transfert de l'international écossais était dans les projets du club depuis la saison passée, mais la descente en Nationale avait compromis la signature.

Recrue de taille pour l'US Carcassonne. Ce jeudi, le club audois a officialisé la venue de Gary Graham, troisième ligne écossais. Il portera les couleurs carcassonnaises pour deux saisons, dont une en option.

On vous l'avez annoncé il y a quelques mois... Puis sa venue avait été compromise par la descente...



Nous sommes heureux de l'officialiser définitivement : Gary Graham, troisième ligne international, s'est engagé!



— US Carcassonne (@us_carcassonne) August 2, 2023

Graham a commencé sa carrière au Jersey Reds avant de rejoindre les Newcastle Falcons en 2017, jusqu'à en devenir le capitaine deux saisons plus tard. En six saisons, Graham a disputé 82 rencontres et inscrit 12 essais. Il est d'ailleurs le fils de la légende des Falcons, Georges Graham (80 matchs).

Retour aux sources

En 2019, il répond présent à l'invitation de Gregor Townsend pour porter le maillot écossais. Entre 2019 et 2021, Graham a disputé quatre rencontres avec le XV du Chardon.

À Carcassonne, il retrouvera son ancien coéquipier à Newcastle, le troisième ligne Carl Fearns (34 ans). Officialisé le 13 juillet dernier, Fearns s'est engagé avec le club audois pour une saison.