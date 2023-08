Toulouse va bel et bien intégrer un nouvel All Black dans son effectif la saison prochaine. Le club a annoncé la signature du pilier Owen Franks (35 ans, 108 sélections) en tant que joker Coupe du monde.

Faumuina vers la retraite, c'est un autre All Black qui va débarquer à droite de la mêlée toulousaine la saison prochaine. Comme annoncé depuis plusieurs semaines et confirmé par le club ce mercredi, Owen Franks s'est engagé avec le Stade toulousain en tant que joker Coupe du monde. Pilier connu et reconnu dans le milieu, celui qui a remporté les Coupes du monde 2011 et 2015 apportera une énorme expérience en Haute-Garonne jusqu'à la mi-novembre.

???? ?????? nous rejoint en tant que ????? ????? ?? ????? \ud83d\udd25



Le pilier aux 94 sélections avec les All Blacks vient apporter son expérience durant la compétition \ud83d\udcaa



Bienvenue Owen \ud83d\udd34\u26ab pic.twitter.com/Y9NvrkixY0 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 2, 2023

Toulouse accueille ainsi son neuvième joker Coupe du monde après avoir obtenu les signatures de Piula Faasalele, Rynhardt Elstadt, Léo Banos, Billy Searle, George Tisley, Setareki Bituniyata, Kakeru Okumura et Max Auriac. Les hommes d'Ugo Mola débuteront les trois premières journées de championnat avec des affrontements contre Bayonne, Montpellier et Oyonnax.