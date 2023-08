Après de longues semaines d'absence après une succession de blessures, Gabin Villière a retrouvé le XV de France. Si l'ailier toulonnais ne devrait pas être du voyage en Écosse, il est pleinement satisfait d'avoir retrouvé toutes ses capacités à l'aube de la Coupe du monde.

Comment appréhendez-vous ce premier match de préparation face à l'Ecosse ?

C'est un match qui va nous permettre de valider nos semaines de préparation. Cette semaine, nous sommes à nouveau rentrés dans une préparation d'avant-match avec un entraînement le mardi et mercredi. Ce match face à l'Ecosse lancera aussi cette Coupe du monde et le reste des rencontres seront très importants pour être prêt lors du premier match de poule. On prend ces quatre rencontres de préparation très au sérieux. Tout le monde a à cœur de se montrer et de répondre collectivement.

Vous avez l'air d'avoir retrouvé toutes vos capacités, êtes-vous rassuré de pouvoir participer à cette préparation et postuler pour la Coupe du monde ?

Complètement. Je n'appréhendais pas vraiment car c'est vrai que cela fait un an que je me prépare à cette fin de saison en club et à cet objectif de Coupe du monde. Être revenu à 100% de mes capacités c'est beaucoup d'émotions. Je suis très heureux d'être dans ce groupe et de pouvoir partagé des moments avec eux. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien à la tête d'avoir réussi à retrouver 100% de mes capacités.

Vous avez subi quelques rechutes, y a-t-il de l'appréhension aujourd’hui ?

Non. Je n'ai jamais appréhendé. Une fois que c'était terminé j'avais déjà la tête à reprendre les entraînements et à m'investir pour retrouver mon niveau. Ces coups de malchance n'ont jamais été dus à ma préparation. J'ai toujours été concentré sur les objectifs qui arrivaient. La Coupe du monde est peut-être l'aventure d'une vie et je pense que n'importe qui se serait donné à fond.

Avez-vous conscience que le staff semble déjà compter sur vous ?

Rien que le fait d'être présent dans la liste des 42 joueurs après une année aussi galère cela représente déjà les efforts que l'on fait au quotidien. On verra comment vont se passer les semaines à venir. Une Coupe du monde se joue à 33 et même à 42 en cas de blessure.

Quel regard portez-vous sur Louis Bielle-Biarrey ?

Cela fait un bon moment que je le regarde. c'est un bon joueur malgré son très jeune âge. Il est très rapide et plutôt aérien donc je pense que pour son âge il est avance. S'il continue à travailler il pourra par la suite aller gagner des titres avec ses clubs et aller se chercher une place en équipe de France.

L'Écosse aligne une équipe type, qu'est-ce que cela va signifier pour le groupe en cas de victoire ou de défaite ?

On parle beaucoup d'équipe remaniée mais je me souviens qu'en Australie comme pour les autres fois les différents joueurs sur le terrain ont toujours répondu présents. Ce n'est pas juste un test on y va avec de réels objectifs. Les joueurs qui seront sur le terrain sont prêts.