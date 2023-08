Les entraînements du XV de France ont permis de voir ce qui pourrait être la première composition d'équipe des Bleus dans cette préparation à la Coupe du monde. Comme cela était indiqué, une chance sera donnée aux joueurs pour l'heure "réservistes".

Le XV de France se prépare depuis le 2 juillet dernier à la Coupe du monde qui se déroulera en France. Au programme, il y a eu un stage à Monaco jusqu'au 14 juillet, puis un retour au centre national du rugby de Marcoussis, depuis le 24 juillet dernier.

Cette semaine, c'est un temps fort de la préparation que préparent les Bleus et le staff de Fabien Galthié à Marcoussis. En effet, la France se rend en Ecosse pour affronter le XV du Chardon, pour ce qui sera le premier match amical pré-Mondial. Et la première semaine d'entraînement à Marcoussis, qui s'est déroulé du 24 au 28 juillet, a permis aux 42 joueurs présents de s'exprimer davantage sur le rugby, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Dans les oppositions, deux équipes se sont constituées de façon régulière. Celle ci-dessous, comme révélé sur Rugbyrama la semaine dernière, a de grandes chances de débuter la rencontre à Murrayfield.

Le XV de départ probable : 15. Dulin ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Gailleton, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Jalibert, 9. Serin ; 7. Boudehent, 8. Tanga, 6. Macalou ; 5. Chalureau, 4. Woki ; 3. Bamba, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Comme cela était indiqué par le staff, les deux premières rencontres face à l'Ecosse devraient permettre aux joueurs "non-premium" de se montrer et gagner leur place. C'est quelque chose qui est perceptible au niveau de la ligne de trois-quarts très jeune. Aussi, la présence de Pierre Bourgarit s'explique par le fait que ses deux concurrents toulousains au poste Julien Marchand et Peato Mauvaka ont une longueur d'avance. De façon générale, c'est à la fois une chance qui est donnée à ces joueurs, et en même temps c'est aussi une façon de dire qu'ils ne sont pas encore dans le costume de titulaire.