Depuis Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées où il est actuellement en stage avec son équipe, Grégory Patat, le manager de l'Aviron bayonnais, revient sur le parcours fabuleux de Bayonne en Top 14, et se projette sur le premier match de championnat le 18 août prochain face au champion en titre toulousain.

Vous étiez aux côtés de Camille Lopez et Denis Marchois pour l'ouverture des fêtes de Bayonne. Racontez-nous...

Les fêtes de Bayonne, c'est une tradition et un beau moyen de représenter notre ville. J'étais honoré d'être aux côtés de Camille (Lopez), et Denis (Marchois) et de lancer les clés pour l'ouverture des fêtes. L'Aviron est un club populaire, proche de sa ville et de ses supporters. Certes, on a l'habitude de s'éloigner de ce contexte et de se mettre au vert à cette occasion, mais nous partagerons dimanche un moment tous ensemble avec les salariés pour se rapprocher au plus près de notre environnement.

Camille Lopez, votre demi d'ouverture, aura-t-il la même influence dans votre jeu que la saison dernière ?

Camille a été un élément très important de notre réussite et il en sera de même cette année. Nous sommes dans l'an II du projet, et nous savons que nous ne pouvons pas nous laisser endormir par notre parcours de la saison dernière. Le Top 14 est un championnat très homogène, encore plus cette année avec la spécificité de la Coupe du monde. Il va y avoir des résultats surprenants dès le début... De notre côté, on doit travailler plus que les autres, sinon ça sera compliqué.

Pensez-vous être davantage attendu cette saison ?

Je ne sais pas si on va être plus attendu, mais ce qui est sûr, c'est que l'année dernière nous étions déjà chassés comme le promu que tout le monde voulait battre, car c'est la règle de prendre des points contre un promu pour intégrer le top 6. Cette saison, il va y avoir une forme de reconnaissance à notre égard parce que nous avons fait une saison exceptionnelle. Pour un promu, finir dans le top 8, on ne l'avait pas planifié au début de l'aventure... Nous allons être challengés, et cela sera à nous de maintenir notre niveau et de mettre encore plus de pression sur nos adversaires pour faire en sorte d'être compétitif chaque week-end.

Confirmer est parfois plus difficile...

C'est notre deuxième année, nous avons plus de vécu en commun, et nos nouvelles installations sont désormais bien ancrées dans notre quotidien avec le Campus (Aviron bayonnais Campus, le nouveau centre d'entraînement inauguré le 30 mai 2023, N.D.L.R.). Mais mine de rien, nous sommes amputés de dix joueurs pour cette présaison qui préparent la Coupe du monde. Il a fallu prendre en compte cette caractéristique pour avoir une préparation cohérente et optimale. L'objectif, c'est d'être prêt pour le premier grand rendez-vous en championnat.