De mercredi à dimanche, la ville de Bayonne va vivre au rythme de ses fameuses fêtes, et comme chaque année, les Ciel et Blanc s’éloigneront de Jean-Dauger pour éviter la tentation…

C’est devenu une habitude depuis plusieurs années. À la fin de chaque mois de juillet, la délégation bayonnaise quitte le stade Jean Dauger et grimpe sur les sommets des Pyrénées ou s’exile quelques jours en Espagne, comme ça avait été le cas en 2018 et 2019. Le but ? Effectuer le traditionnel stage de pré-saison cher à toutes les équipes, mais surtout fuir la ville plongée pendant cinq jours dans la folie des fêtes de Bayonne. Un moyen simple et efficace pour empêcher les joueurs de céder à la tentation, à quelques semaines de la reprise du championnat.

Ce mardi, donc et après quatre jours de repos, c’est du côté de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), où l’UBB a passé la semaine dernière, que le groupe professionnel va partir. Plusieurs joueurs de l’Aviron connaissent bien ce lieu, puisque, du temps où Yannick Bru était manager de Bayonne, les bleu et blanc y avaient fait trois stages. Le séjour des Basques dans les montagnes pyrénéennes s’étendra jusqu’au samedi. "Ce sera un stage axé sur le rugby", indique Grégory Patat, le patron du secteur sportif bayonnais.

Le transfert à Bayonne a été une très bonne chose pour Lopez et il explique pourquoihttps://t.co/suA5ejktAq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 27, 2023

Il viendra surtout ponctuer un premier mois de travail, ses joueurs ayant retrouvé le chemin des terrains le 28 juin dernier. "Nous avons été un des premiers clubs à reprendre, car nous avons besoin de travailler et nous avons besoin d’être opérationnels dès le début du championnat, poursuit l’ancien entraîneur des avants du Stade rochelais. Nous ne sommes pas encore une équipe avec suffisamment de fondations pour reprendre plus tard. On a besoin de construire notre cohésion par le travail. Ce stage sera fortement dédié au rugby et à la fameuse intégration des joueurs."

Patat : "Les joueurs savent quand ils peuvent faire la fête"

Les fêtes, vous dites ? Les ciel et blanc auront l’autorisation d’y faire un tour, puisqu’ils rentreront dans la journée de samedi et qu’ils ne s’entraîneront pas le dimanche, où une réception dans une peña bien connue de Bayonne est prévue, avec les familles. Le lundi sera "off", mais les portes du centre d’entraînement seront ouvertes pour ceux qui veulent faire de la musculation ou du vélo.

L’an dernier, aussi, Patat et son staff avaient décidé de leur donner le feu vert pour le dernier jour des fêtes, que les Bayonnais avaient fait, pour la plupart, avec leurs familles, en équipe. Du temps où Yannick Bru était à la tête de l’Aviron, les joueurs étaient également autorisés à participer à la journée de dimanche. "On a mis un process en place avec les joueurs. Il y a une transparence totale. Ils savent quand ils peuvent faire la fête et quand ce n’est pas conseillé. Aujourd’hui, on échange là-dessus. Ils savent qu’ils sont des joueurs professionnels et qu’ils ont l’image de l’Aviron à véhiculer", poursuit Patat, qui parle sans problème de ce sujet avec ses protégés. "Les règles, ils les connaissent, rappelle l’ancien troisième ligne centre. On a mis cette forme de transparence entre manager et joueurs. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Rien n’empêchera des actions isolées, comme partout, mais on prendra nos dispositions de notre côté."