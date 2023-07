Satisfait du mois intense qui vient de se terminer sur le plan physique, et avant d'entamer la préparation la semaine prochaine du premier match amical en Ecosse, le trois-quarts centre du XV de France Gaël Fickou évoque aussi la précision du travail des Bleus, et la responsabilisation voulue par le staff.

Êtes-vous soulagé de terminer cette semaine de travail très chargée ?

Oui, forcément. C’était une très grosse semaine pour nous avec beaucoup d’intensité et de charge. Ce n’était pas simple, il fallait bien la finir. Maintenant, on part deux jours et demi pour se régénérer et se reposer, avant de revenir de plus belle pour affronter l’Ecosse la semaine prochaine.

L’attente des matchs commence-t-elle à être un peu longue ?

Un peu. Nous sommes là pour jouer au rugby. La partie physique n’est pas la plus plaisante mais on doit en passer par là pour être performant. On attaque les matchs la semaine prochaine et on va commencer à prendre du plaisir en préparant la stratégie. On va entrer dans le vif du sujet.

On a vu lors des deux journées ouvertes au public, à Monaco puis Marcoussis, que les espoirs des supporters sont très grands. Le sentez-vous ?

Il y a beaucoup d’attente autour de nous mais c’est positif. Cela doit nous sublimer et nous apporter un avantage. On sent que c’est une pression poisitive. Beaucoup de supporters français sont derrière nous, on les sent pousser de plus en plus. C’est plaisant. À nous de nous en servir.

Quel bilan pouvez-vous tirer de ce mois de juillet ?

C’était très éprouvant, dur mentalement et physiquement. Mais je trouve que cela a été très bien géré par le staff. Nous avons eu pas mal de moments de coupure, on a pu rentrer chez nous, contrairement aux préparations précédentes. Tout est calculé. On ne court pas pour rien et on fait tout à fond. Maintenant, on verra sur les matchs mais j’espère que ça va payer.

Tout est donc bien huilé…

On n’a pas fait encore de « plaqués », donc on n’est pas encore dans la réalité. Mais ce qui est sûr, c’est que nous sommes au clair dans nos systèmes et notre jeu. Après, c’est bien d’être performant à l’entraînement mais il faudra l’être en match.

La différence est-elle, par rapport aux préparations de 2015 et 2019 que vous avez connues, d’être dans la continuité des quatre années du mandat ?

Oui, nous sommes dans la continuité, tout en apportant quelques précisions sur le jeu. Pendant les 6 Nations ou les tournées de novembre, on a très peu de temps pour être efficace d’entrée. Là, on a deux mois pour se préparer. On n’a pas d’excuse. Il faut être le plus précis possible.

Comment cela s’est-il passé pour que vous soyez prêts au début de la préparation ?

On avait des objectifs, notamment de poids, et il fallait arriver assez en forme. À part les finalistes qui n’ont eu que deux semaines et qui avaient besoin de couper un peu. Tout a été bien organisé depuis quelques mois, et même depuis des années. Pour l’instant, ça se passe comme on voulait que ça se passe. Il y aura des moments plus durs, avec les risques de blessure, les faits de match, etc. Mais on n’y pense pas. Nous sommes focalisés sur le 8 septembre et sur ce que nous avons à faire.

Il y a quand même une forme de responsabilisation du groupe…

Fabien (Galthié) est très cool si on respecte les règles. Par exemple, mon poids de forme est à 95kg mais, si j’arrive à 100kg, il va me dire : « Gaël, tu déconnes, ce n’est pas sérieux. » Il va m’en vouloir et ne va pas mâcher ses mots. Mais, si j’arrive à 95, il me laisse faire ce que je veux. Après, il faut aussi savoir être responsable. Ça marche sur tout. Il nous laisse beaucoup de libertés, à condition de respecter l’équipe et de rester dans le cadre.

Quel regard portez-vous sur Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, les deux plus jeunes joueurs du groupe ?

Ce sont des joueurs hyper doués, avec une superbe mentalité. Ils s’entraînent dur, il n’y a rien à dire. Je ne les connaissais pas très bien et jusque-là, ils ont répondu présent physiquement, rugbystiquement et mentalement. Ils vont aller très loin, c’est sûr et certain. Ils ont tout pour réussir à ce niveau, à eux de le prouver. S’ils sont là, c’est qu’ils le méritent. Ils auront certainement leur chance sur les matchs amicaux. Je ne doute pas qu’ils seront très bons.

Avez-vous suivi les matchs de la Nouvelle-Zélande, votre adversaire pour l’ouverture du Mondial, lors du Rugby Championship ?

Oui, bien sûr. On commence à suivre les All Blacks, à les analyser et les matchs de préparation doivent nous servir pour ce rendez-vous. C’est une équipe qui a gagné ses deux premiers matchs, qui est performante, qui est revenue au premier plan. Nous sommes très vigilants.