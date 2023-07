Coupe du Monde de Rugby : Irlande - Tonga, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Nantes

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Nantes : Irlande - Tonga ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Trois semaines après avoir accueilli le match amical entre la France et les Fidji, le stade de la Beaujoire à Nantes accueillera l'Irlande et le Tonga pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde, le samedi 16 septembre à 21h. Le XV du trèfle aura affronté la Roumanie une semaine plus tôt à Bordeaux.

Les coéquipiers de Jonathan Sexton font partie des favoris avant le coup d'envoi de la compétition. Mais l'Irlande devra faire avec une poule relevée composée de l'Afrique du Sud, l'Écosse et la Roumanie. En face le Tonga devra relever la tête après avoir terminé quatrième de poule lors de la dernière Coupe du monde au Japon. Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois dans l'histoire de la Coupe du monde. C'était en Nouvelle-Zélande en 1987, l'Irlande avait dominé le Tonga (32-9).

Une Fanzone sur l'île de Nantes

Les supporters venus du monde entier seront attendus du côté de l'île de Nantes. Ceux qui n'auront pas la chance d'assister au match dans les tribunes du Stade de la Beaujoire pourront vivre une belle expérience au village rugby de Nantes. Tous les matchs de la compétition y seront diffusés gratuitement. Des activités et animations sont au programme pour les plus jeunes. Environ 7000 spectateurs pourront se rendre sur les lieux pour profiter pleinement de cette Coupe du monde "loin" des terrains.

Où voir le match ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Nantes. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Les Terrasses de l'Erdre, le Saint Georges ou encore La Belle Equipe. Mais, flânez aux quatre coins de Nantes et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...