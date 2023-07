Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Nantes pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Nantes pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du Stade de la Beaujoire

- Logis Beaujoire Hôtel : 5 Rue des Pays de La Loire. Situé dans un quartier résidentiel à 100 mètres du Stade et du Parc des expositions. La station de métro Beaujoire se rejoint en seulement 10 minutes à pied, l'aéroport se trouve à une petite vingtaine de minutes de route.

- Ibis Nantes la Beaujoire Parc Expo : 5 Rue du Moulin de la Halvèque. Situé à 11 minutes à pied du stade. Vous serez à 20 minutes de route du centre-ville, ou en transports grâce à l'arrêt de tramway Halvêque situé à 650 mètres. Depuis l'aéroport, comptez 18 minutes de route.

- Au Bananier Enchanté : Rez de chaussée, 24 Rue des Pays de la Loire, 44300 Nantes. Appartement de 90m² avec trois chambres équipées de lits doubles. À seulement 5 minutes à pied du stade, et 10 minutes à pied de l'arrêt de métro Beaujoire pour rejoindre le centre-ville. L'aéroport se situe à 20km.

Dans le centre-ville

- Hotel Le Petit Duquesne : 5 Allée Duquesne - Cours Des 50 Otages. Situé à 8 minutes du Château des ducs de Bretagne et 16 minutes à pied du Jardin des plantes. Le stade de la Beaujoire se trouve à 13 minutes en voiture, ou 25 minutes en transport. Situé à 15km de l'aéroport et 1,6km de la Gare SNCF.

- Hotel The Originals du Grand Monarque Nantes Gare : 36 rue du Marechal Joffre, 44000 Nantes. À tout juste 600 mètres de la Gare et 1km de l'hyper-centre. Vous pourrez rejoindre l'île de Versailles et son parc en seulement 10 minutes. Situé à 11 minutes en voiture et 22 minutes en transports du Stade de la Beaujoire.

- Gustave : 15 Rue des Petites Écuries, Centre-ville de Nantes. Situé en plein quartier historique nantais, le GUSTAVE propose un hébergement avec vue sur la ville, à seulement 400 mètres du château des ducs de Bretagne et à 1,2 km du jardin botanique de Nantes. Vous pourrez rejoindre le stade en 25 minutes en transports et 15 minutes en voiture.

Plus excentré

- Hôtel Akena Nantes Porte de Sainte Luce : Domaine Des Thebaudieres, Rue D'amsterdam, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire. À seulement 8 minutes de route du stade de la Beaujoire. Le centre-ville est rejoigneable en 30 minutes de transports, la ligne de bus C7 passant à proximité.

- The Originals City, Hôtel Agora, Nantes Ouest : 31, Rue Jules Verne, 44700 Orvault. Situé à 10 minutes de route du stade, et 20 minutes en voiture du centre-ville. Les plages de Pornichet et de La Baule sont à seulement 45 minutes de route.

- Westotel Nantes Atlantique : 34 rue de la vrière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre. Situé dans un parc paysager de 4 hectares, à 15 minutes en voiture du centre de Nantes. Le Stade de la Beaujoire se trouve à 10 minutes en voiture. La gare de Nantes est accessible en moins de 17 minutes en tramway depuis l’arrêt Erdre Active. Comptez 21 minutes pour l'aéroport.