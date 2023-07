L'Usap explose ses standards de popularité ! La barre des 5000 abonnés que s'était fixée le club catalan a été franchie.

Les supporters se bousculent au portillon pour venir voir la saison 2023/2024 du Top 14 à Aimé-Giral ! En effet, ils seront en tout 5000 abonnés à avoir leur billet assuré dans les travées du stade catalan, comme l'a indiqué le club ce lundi sur ses réseaux sociaux. Une barre symbolique que les dirigeants usapistes espéraient forcément et qui est atteinte. L'abonnement donne droit à 13 matchs de Top 14 et 2 de Challenge Cup, une soirée avec présentation des joueurs et cadeaux, un accès à Portugal/Samoa en match de préparation à la Coupe du monde et enfin un accès exclusif au match à forte demande.

Pour rappel, ils étaient 4350 abonnés (et 12 600 supporters en moyenne par match) à chanter et encourager les leurs la saison dernière. Après avoir obtenu les 4500 abonnements que le club avait fixés donc initialement, l'Usap est arrivé à 5000 en dix jours seulement ! Preuve d'une véritable impatience côté aficionados de revoir les hommes de Franck Azéma refouler la pelouse. Une hâte qui se comprend au vu du mercato très intelligent qu'effectue le board usapiste avec des recrues de choix mêlant expérience et talent.

L'Usap disputera deux matchs amicaux, face au Racing 92 le 4 août et contre Toulon le 11 août, à une semaine de la reprise du Top 14. Un retour à la compétition qui s'ouvrira à Aimé-Giral face au Stade français. Deux nouvelles journées seront disputées ensuite (à Clermont et à Nanterre) avant que ne débute la Coupe du monde en France, le 8 septembre prochain.