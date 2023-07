Saga Perpignan : la nécessaire mutation de l'USAP

Auteurs d’une deuxième partie de saison assez brillante, les Catalans sont passés toutefois encore par la case barragiste pour sauver leur peau. La venue de Franck Azéma peut-elle changer la donne ?

Ce n’était pas sans raison si les guichets fermés se sont succédés dans la cathédrale d’Aimé-Giral il y a quelques semaines. Si le peuple catalan s’est autant identifié à son équipe, une fois n’est pas coutume, l’explication réside dans cette orgie de jeu souvent proposée au-delà de l’aspect combattif mis en exergue. L’Usap a régalé et a convaincu qu’un maintien en Top 14 ne pouvait s’adjuger autrement que par un rugby réducteur. Raisonnement pas si simpliste, tant le groupe fut déterminé envers cette mission de survie dans l’élite. Et si l’échappatoire à la descente fut encore obtenue par le même biais du barrage, il est incontestable que les Sang et Or devront puiser parmi cette expérience encore chèrement acquise pour atteindre d’autres sphères. Le départ de Patrick Arlettaz, un temps redouté, fut rapidement mis sous l’éteignoir. Non pas que le technicien soit rangé dans l’oubli bien au contraire après des années où l’aventure humaine et le projet sportif persistaient, mais que son successeur cochait toutes les cases pour passer sans encombre la suite. Qui mieux que Franck Azéma pour endosser ce rôle de catalyseur et rassembler toutes les énergies dans l’optique d’introniser plus que jamais Perpignan dans l’élite et ce rebondissant Top14.

Carrefour à négocier

L’intéressé n’élude aucun sujet et a pris la dimension de son arrivée dans un club qu’il connaît si bien : "Je sais qu’il y a une attente terrible après les résultats de la saison dernière. On a discuté avec le Président Rivière de cette nécessité de grandir et de franchir un palier supplémentaire et il a tenu parole sur ses engagements notamment sur le salary cap qui augmente et batailler face à la concurrence. On a envie de donner les moyens au public d’être encore plus fier de leur équipe. On a effectué un recrutement cohérent à l’intersaison, à nous de valider tout ce qui est en train de se mettre en place." D’autant qu’il remet les pieds dans une région familière bien sûr, et sur des hommes en place sur qui il peut compter, il rajoute : "Je connais par cœur les membres du staff, jusqu’au gars de l’association. Ce qui m’importe au départ, c’est de trouver une certaine fluidité entre l’association justement et la SASP. Que nous élaborions un projet commun autour de notre territoire. L’Usap doit toujours être un moteur, une véritable locomotive qui draine des choses positives et se comporter en exemple pour tout le secteur." Des gages à structurer ou à amplifier c’est selon, tant les illustrations en ce sens ne manquent pas.

Perpignan grandit donc à son rythme, et Franck Azéma est perçu comme le véritable détonateur, faisant suite à des riches expériences à Clermont et Toulon, couronnées de succès après un bouclier de Brennus glané en Catalogne en 2009 dont personne n’aura oublié la portée et la signification aux portes du Castillet. Celui qui affectionne un rugby tourné vers l’extérieur, aura sûrement trouvé des motifs satisfaisants après ces quelques jours de préparations et une consistance à fournir pour embrayer la saison, il poursuit : "J’aime le jeu offensif, et l’an passé j’ai vu beaucoup de réalisme et d’aplomb au club. Il faut cultiver cet état d’esprit tout en incorporant les nouveaux venus et s’adapter en faisant preuve d’alternance. Jouer au rugby, c’est surtout être juste entre la densité de certains et la vitesse pour d’autres, et on cherchera à être décisifs dans les zones de marques pour valider cette ambition qui devra nous habiter."

Une ribambelle de souhaits émis, une volonté évidente de s’amender de quelques couacs subis et reconnus, l’Usap s’efforce de changer d’ère. Le Président Rivière a clamé ses envies de tutoyer un peu plus haut le classement, dans une logique de croissance. Les Sang et Or vont-ils être en mesure de convertir ces revendications en réussite sur le pré ?