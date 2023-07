Suspendu pour une durée de deux ans en décembre 2022 suite à un contrôle positif à une substance dopante, Morgan Rubio va retrouver les terrains. L'ancien ailier de Tarbes a signé à Lourdes pour la saison 2023-2024.

Le 10 décembre 2022, le conseil d'État confirmait la décision de l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et donc la suspension de Morgan Rubio pour les deux prochaines années. Le joueur de Tarbes avait été contrôlé à l'issue d'un match face à Dijon en avril 2021. Les tests confirmaient la présence d'heptaminol dans les urines. Depuis le joueur s'est fait discret et s'est consacré à son métier loin des terrains. Deux ans plus tard, Morgan Rubio retrouvera donc le ballon ovale. C'est en cours de saison qu'il pourra rechausser les crampons sous le maillot de Lourdes. Christophe Dulong, Tarbais d'origine, qui fait son retour au club en tant que manager pour la saison à venir connaît bien l'ailier de 32 ans et souhaitait l'emmener dans cette nouvelle aventure : "C'est une personne que je connais très bien sportivement et humainement. J'ai entièrement confiance en lui. C'était l'une de mes priorités dans le recrutement".

Pas de retour sur les terrains avant le mois de janvier

La saison prochaine, Morgan Rubio pourra figurer sur la feuille de match à partir du mois de janvier et pourra reprendre les entraînements collectifs en novembre seulement. Pour l'heure, l'ailier se concentre sur sa préparation physique mais sans oublier le collectif : "Il a encore une forme à retrouver mais on lui laisse le temps et on lui fait confiance. Il travaille avec le préparateur physique et fait ce qu'il a à faire de son côté pour revenir en forme. Il travaille aussi avec le staff pour pouvoir commencer à assimiler le système de jeu même s'il ne peut pas s'entraîner avec les autres", assure le manager qui sait bien que Morgan Rubio sera un véritable atout pour la saison prochaine. "Sans être péjoratif avec les autres joueurs, Morgan sera une plus value indéniable pour l'équipe. C'est un joueur qui peut aider le club à franchir un palier, ceux qui vont jouer avec lui en sont conscients."

Bien qu'il ne puisse pas encore s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, il n'empêche que le Tarbais est naturellement intégré au projet. Lors du prochain stage de préparation du FC Lourdais, Morgan Rubio devrait faire une intervention pour sensibiliser au sujet du dopage. "Pour nous, c'est une nécessité d'aborder le sujet pour une raison de transparence avec tout le monde", précise Christophe Dulong. Si Morgan Rubio n'a pas pu continuer l'aventure avec Tarbes, son club de toujours où il a connu la Pro D2, à Lourdes il semble avoir fait l'unanimité qu'importe son passé. "Ici, personne ne remet en cause la faute et j'espère que les gens qui aiment le sport et le rugby ne remettront pas en cause le fait de lui laisser sa chance", conclut l'entraîneur.