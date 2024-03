Le club des Yvelines, dont les installations avaient été rénovées pour accueillir les Gallois lors de la Coupe du monde, va de nouveau opérer un chantier de construction. Pour passer un cap sportif.

La saison dernière, l’organisation de la Coupe du monde de rugby et l’accueil de l’équipe galloise, qui avait établi son camp de base à Versailles, avait permis au club une amélioration clinquante de ses infrastructures. Les Versaillais avaient bénéficié soudainement de la mise aux normes de leur terrain d’honneur, élargi d’un mètre sur chacun de ses côtés, de la création ex nihilo d’une salle de musculation dernier cri, aux abords de leur terrain d’entraînement en synthétique, sur les critères de World Rugby pour les équipes participantes au Mondial, et de l’installation attenante d’une salle de vie de 200 mètres carrés. Les conditions de vie et d’entraînement avaient beaucoup été améliorées. La saison prochaine, le club les améliorera encore sensiblement. Des travaux d’un montant de deux millions d’euros, financés par le département des Yvelines, la ville de Versailles, la région Ile-de-France, et le club lui-même, seront bientôt lancés.

Objectif Fédérale 1

Au mois de septembre prochain, sur le complexe des Versaillais, la surface de la tribune aura été doublée, qui pourra accueillir 500 spectateurs, en dessous de laquelle sera déplacée la salle de musculation, un nouveau club-house, des vestiaires, une salle de réunion, et une nouvelle salle de vie. Dans quelques mois, ce club sera doté définitivement d’une infrastructure flambant neuve et de très haut niveau. "Cette restructuration a été pensée sur un projet global, qui induit encore une nouvelle dynamique au niveau de notre formation, et la montée en Fédérale 1 pour nos seniors", explique Pierre Chevallier, le responsable de la communication. Sur le plan sportif, au niveau des jeunes de cette école de rugby à 250 licenciés, le club a décidé d’inscrire ses moins de 14 ans en challenge de France et de créer un réservoir féminin pour l’obtention de sa troisième étoile au label fédéral. Sur le plan de l’encadrement, les Versaillais ont lancé une campagne de recrutement de bénévoles et de dirigeants. Au niveau des seniors, l’entraîneur Tiphen Charrol prendra du galon pour occuper un poste de "Directeur rugby", en superviseur de toutes les actions de toutes les catégories. Une campagne de recrutement de joueurs seniors vient également d’être lancée. "Nous évoluons avec les temps modernes du rugby, relève Pierre Chevallier. La montée en Fédérale1 est la pierre angulaire de ce projet, que nous imaginons sur le modèle de celui de Courbevoie, qui nous semble très inspirant."