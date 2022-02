Nationale : à Tarbes un joueur positif à un produit dopant suspendu deux ans

C'était le 17 avril dernier lors du déplacement du Stado TPR à Dijon. Alors que les Tarbais ne brillent pas sur la pelouse du Stade dijonnais (défaite 17-12) en coulisse un contrôle anti dopage est effectué et celui-ci s'avère positif pour Morgan Rubio. Après plusieurs mois de réflexion, l'AFLD a décidé une suspension de deux ans pour la figure emblématique du club.

" Je suis déçu pour lui car il lui restait deux ans de contrat avec nous "

" Je n'ai pas de doutes sur son intégrité morale. ça tombe sur lui, c'est vraiment dommage car je sais que ce n'est pas un trafiquant. Je suis déçu pour lui car il lui restait deux ans de contrat avec nous " assure Lionel Terré, président du Stado dans La Nouvelle République des Pyrénées.

Voilà presque plus d'un mois que le titulaire indiscutable à son poste n'apparaît plus sous le maillot tarbais. Cette saison l'ailier a été titularisé à dix reprises et a marqué trois essais. Morgan Rubio qui avait fait ses débuts avec le Stado lors de la saison 2011-2012 en Pro D2 ne rechaussera donc plus les crampons avant au moins deux ans.

Une affaire dont n'avait pas vraiment besoin le Stado TPR qui pointe à la 11e place du classement à seulement trois points de la zone rouge. Le prochain match des Tarbais est prévu ce dimanche 15 heures à Nice.