"Être dominants et travailleurs sur les collisions", bilan du début de la préparation de Béziers

Alexis Mudarra responsable de la préparation physique à Béziers revient sur le début de la préparation. Cette saison, l'attitude au contact a été l'une des priorités avec en parallèle une attention particulière sur la gestion de la composition corporelle... Bilan des premières semaines de préparation avant de retrouver la compétition le 18 août face à Soyaux-Angoulême.

Béziers a retrouvé le chemin de l'entraînement fin juin. Comment s'est passée la reprise ?

La reprise s'est bien passée mais chaudement (rires). Les grosses chaleurs sont arrivées au moment où on reprenait donc il a fallu s'acclimater un peu. On avait un groupe un peu dispersé au début entre les joueurs en préparation Coupe du monde et ceux qui ne commençaient qu'au 1er juillet. Dans l'ensemble on est satisfait de l'état de forme général car on leur avait préparé quelque chose d'assez dur sur le début de la préparation.

Quel a été le rythme de cette reprise ?

Le parti pris a été de commencer très fort avec quatre entraînements par jour. À partir de la semaine prochaine nous allons lisser la charge de travail en basculant de plus en plus sur le rugby. Le but du jeu est de maintenir les joueurs dans l'état de forme du début.

Entre la fin de saison et la reprise des entraînements, les joueurs sont libres de choisir leur préparation physique ?

Nous avons des préconisations. Il y a eu cinq semaines de récupération et on voulait que les joueurs gardent au moins 15 jours de récupération complète pour se régénérer un maximum. On leur donne quelques séances avec des suggestions sur l'organisation pour qu'il puisse revenir en forme parce que mine de rien la reprise est intense.

Les joueurs sont-ils tous arrivés dans le même état de forme ?

Pas tout à fait. Il y a eu des décalages mais c'est normal car ils n'ont pas tous repris en même temps. Cette semaine nous étions en vacances mais j'ai gardé quelques joueurs. Je pense que d'ici la semaine prochaine, les joueurs seront tous dans le même état de forme.

Lors de cette pré-saison sur quoi avez-vous mis l'accent ?

On voulait amener le travail sur les collisions de manière assez précoce. C'est pour cette raison que nous les avons amenés dans des dojos. L'objectif était de maîtriser le travail de contact le plus tôt possible. L'attitude au contact a été au cœur de la préparation à la demande des entraîneurs. Être dominants et travailleurs sur les collisions, voilà les objectifs.

Individuellement comment seront suivis les joueurs cette saison ?

On garde les mêmes bases mais c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la composition corporelle des joueurs. On voulait vraiment réussir à obtenir des résultats pour leur enlever une charge inutile. Si le joueur est trop lourd, cela touche à la fois ses capacités de vitesse et d'endurance. Avec les préparateurs physiques on s'est dit que c'était un facteur que nous n'avions pas assez surveillé ces derniers temps. Pour être plus objectif avec les joueurs il ne fallait pas juste surveiller le poids mais plutôt voir les marges de progression avec un suivi plus précis.

Sur ces premières semaines de préparation, estimez-vous que le bilan est positif ?

Jamais à 100% parce qu'on est jamais content à 100 % (sourire). Sur ce que nous avons souhaité mettre en place en priorité nous sommes satisfaits mais il va falloir s'occuper du reste. Il faut vraiment qu'on passe au travail de vitesse. Même si on a fait un gros morceau de la préparation, il nous reste encore du bouleau pour amener les joueurs là où on veut les amener.