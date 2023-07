\ud83c\uddf3\ud83c\udde6 ???? ??? ????? \ud83c\uddf3\ud83c\udde6

Our true to white and blue RWC 2023 Jerseys, displaying boldness, Namibian flair and pride. The uniform that will unite us in battle\ud83c\udfc6\ud83c\udfc9\ud83c\udfdf\ufe0f

.

Pre-ordering opens Wednesday 26 Aug 23 at only N$ 895.00.#BornToBeBrave #NamibiaRugby #RWC2023 pic.twitter.com/frY9ikhmpN