Le pays de Galles a dévoilé ce jeudi 20 juillet les deux maillots que ses joueurs porteront pendant la Coupe du monde en France. Une tunique rouge classique pour le maillot "domicile" et une noire pour "l'extérieur".

Après l'Écosse et l'Angleterre, il ne manquait plus que les Gallois pour connaître tous les maillots du Royaume-Uni à la Coupe du monde en France. Pour cette édition 2023, le XV du Poireau a dévoilé deux tenues que les coéquipiers de Dan Buggar arboreront pendant le Mondial. La première est on ne peut plus classique, rouge vif, avec un col blanc, des manches grenat et liseré blanc. En ce qui concerne la tenue dite "extérieur", on retrouve une base noire en haut comme en bas et des touches jaune fluo. Sur les broderies notamment et sur les flans du short.

Deux maillots crées par l'équipementier Macron, qui est aussi celui du XV du Chardon. Les Gallois dévoilent donc ces deux accoutrements à 50 jours du Mondial en France. Une compétition dans laquelle ils retrouveront en phase de poule, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. Pour rappel, les hommes de Warren Gatland avaient été demi-finalistes de la Coupe du monde 2019 au Japon, après avoir battu les Bleus.

Le XV gallois traverse actuellement une crise importante sportivement. Une conjoncture économique très compliquée qui rend fragile le système gallois. Par exemple, de nombreux joueurs cadres ont quitté le navire à l'image d'Alun Wyn Jones, de Justin Tipuric, Rhys Webb ou encore à Cory Hill.