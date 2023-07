La franchise japonaise des Suntory Sungoliath a annoncé ce vendredi la signature de l'ouvreur gallois Gareth Anscombe (32 ans, 35 sélections). Ce dernier rejoindra Tokyo après la Coupe du monde 2023.

L'exil des Gallois continue et cette fois, c'est l'ouvreur Gareth Anscombe qui va s'envoler loin du Royaume-Uni. Ce dernier va rejoindre son ancien partenaire en équipe nationale, Liam Williams, au Japon. Si l'arrière a donné son accord pour être un joueur des Kubota Spears après 2024, Anscombe s'en ira lui vers Tokyo après la Coupe du monde. C'est avec les Suntory Sungoliath qu'il évoluera. Il s'agit d'une franchise attractive, qui comptera en ses rangs des joueurs tels que Cheslin Kolbe ou Kotaro Matsushima.

"C'est un grand honneur de jouer pour une équipe comme Sungoliath, j'ai hâte d'aller au Japon, de jouer devant les fans et de découvrir le style de vie et la culture japonaise", a affirmé Anscombe. L'ouvreur s'ajoute à la longue liste des joueurs gallois qui fuient le pays, en raison de problèmes institutionnels et financiers.