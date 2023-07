Avant la dernière rencontre de Rugby Championship face à la Nouvelle-Zélande et la rencontre de Bledisloe Cup, Eddie Jones a dévoilé ce jeudi un nouveau groupe de 34 joueurs. Huit changements sont à noter, dont l'habituel numéro 15 Tom Wright.

Après deux défaites pour ses premières journées de Rugby Championship, face à l'Afrique du Sud (43-12) et l'Argentine (31-34), l'Australie s'apprête à jouer la redoutable tenante du titre Nouvelle-Zélande, le 29 juillet prochain, puis le 5 août. Pour l'occasion, le sélectionneur Eddie Jones a dévoilé un nouveau groupe de 34 joueurs.

Le patron de la sélection australienne a fait le choix de libérer huit joueurs : le pilier Matt Gibon, le flanker Pete Samu, les talonneurs Zane Nonggorr et Jordan Uelese et les deux trois-quart centre Len Ikitau et Izaia Perese. L'arrière Tom Wright et le polyvalent trois-quart Reece Hodge sont aussi absents de cette liste.

Se retrouver et faire mieux

Arrivés juste à temps pour le deuxième match, face à l'Argentine, les premières lignes Pone Fa’amausili et Blake Schoupp conservent leur place dans le groupe. Jones profite également de nombreux retours de blessures : les joueurs des Waratahs Angus Bell et Lanki Gleeson, du deuxième ligne des Melbourne Rebels Matt Philip et de son ailier Andrew Kellaway, du centre Samu Kerevi et de l'ailier Jordan Petaia. Le co-capitaine Michael Hooper, blessé au mollet et absent face à l'Argentine, intègre le groupe de convalescence. Son retour est espéré pour le déplacement à Dunedin le 5 août prochain.

Eddie Jones s’est dit "très déçu des résultats de nos premières journées. Nous nous devons de nous retrouver et de faire mieux dans les prochains matchs et jouer à Melbourne nous permettra de jouer au mieux." Le groupe s’est réuni ce jeudi pour un stage de trois jours avant la réception des All Blacks à Melbourne samedi 29 juillet.