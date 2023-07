Découvrez le classement final de la Coupe du monde U20.

La France sacrée championne pour la troisième fois de suite, l'Afrique du Sud sur le podium, le Japon relégué, les Baby Blacks septièmes, la Géorgie devant les Fidji... Découvrez le classement final de la Coupe du monde des moins de 20 ans !

1. France

Une compétition majuscule pour les Bleuets. Vainqueurs de tous leurs matchs, les Français sont à chaque fois venus à bout de leurs adversaires avec plus de 15 points. Indisciplinés par moments, ils ont su corriger leurs défauts et c'est tout logiquement qu'il remporte cette Coupe du monde, la troisième d'affilée pour les moins de 20 ans tricolore.

Zaccharie Affane débordant deux joueurs irlandais pendant la finale Irlande - France. Icon Sport - Steve Haag

2. Irlande

La partition était parfaite, presque aucune fausse note. Les Irlandais, invaincus depuis le début de la saison 2023, avaient déjà signé le Grand Chelem au Tournoi des Six Nations, et la Coupe du monde leur tendait les bras. Un rêve encore possible dans les dix premières minutes de cette finale, mais c'était sans compter sur la supériorité tricolore.

3. Afrique du Sud

L'Afrique du Sud n'était malheureusement pas assez forte en demi-finale. Après une phase de poule en demi-teinte, les Baby Boks n'ont pas trouvé la clé face à l'Irlande pour décrocher une place en finale. Mais le pays hôte décroche tout de même la troisième place du podium en s'imposant 22 à 15 face à l'Angleterre.

4. Angleterre

Voir l'Angleterre prétendre à une troisième place relever de la surprise. Après deux matchs nuls, un face à l'Irlande, l'autre face à l'Autralie, il était difficile de penser que les Angalais joueraient une demi-finale. Mais il faut croire que leur victoire 53 à 7 sur les Fijis (deuxième journée) a suffi aux Brittaniques pour leur décrocher une place et affronter la France.

Diarmuid Mangan lors du match Angleterre - Irlande. Icon Sport - Sportsfile

5. Australie

Tombés face à l'Irlande (10 - 30) lors du deuxième match, les Australiens ont connu une phase de poule un peu entachée. En phase finale, les Junior Wallabies se sont révélés, s'imposant face aux Baby Blacks 44 à 35 et écrasant le pays de Galles 37 à 57.

6. Pays de Galles

Les Gallois se sont réellement révélés en phase finale, en remportant la rencontre face à la Géorgie (21 - 40). Le bonus défensif décroché face à la Nouvelle-Zélande leur a permis de faire mieux qu'eux et le pays de Galles décroche ainsi la place de milieu de tableau.

7. Nouvelle-Zélande

Début de compétition difficile pour les Baby Blacks, après une première victoire de justesse sur le pays de Galles (26 - 27) et une défaite de plus de 15 points face aux Français. Heureusement, la rencontre face au Japon (62 - 19) a permis aux Néo-Zélandais de retrouver espoirs, mais c'était sans compter sur l'Australie qui les oblige à ne jouer que la septième place après s'être imposé 44 à 35 face aux Baby Blacks.

Macca Springer Harry Mclaughlin-Phillips des Baby Blacks face à l'Australie. Icon Sport - PA Images

8. Géorgie

Deux victoires en cinq matchs pour les Géorgiens et une huitième place presque surprenante. Mais les Junior Lelos ont fait le travail en s'imposant face à l'Argentine et à l'Italie en phase de poule. C'est donc logiquement qu'ils ont pu se qualifier pour jouer la septième place, au mieux.

9. Argentine

Tout laisser porté à croire que l'Argentine ferait mieux après leur victoire lors du match d'ouverture face à l'Italie. Mais les Pumitas ont vite déchanté après leur défaite 0 à 20 face à la Géorgie. Vainqueurs du Japon et de l'Argentine en phase finale, les Argentins se placent tout juste dans le top 10.

10. Fidji

C'est une place dure à assumer pour le Fidji. Les Pacifiques avaient pourtant démarré la compétition de façon prometteuse en ne perdant que de neuf points face à l'Australie (46 - 37). Mais la lourde défaite face à l'Angleterre (53 - 7) et le manqué face à l'Irlande (47 - 27) ont enterré tous espoirs. Leur victoire 41 à 26 sur l'Italie dimanche dernier leur a pourtant permis de s'assurer un maintien plutôt confortable.

11. Italie

Les Italiens n'ont pas réellement brillé dans cette Coupe du monde. On peut cependant noter leur audacieuse victoire face à l'Afrique du Sud (26 - 34) pour la deuxième journée. Ils se sauvent et accrochent la 11ème place en s'imposant 45 à 27 face aux Japonais.

12. Japon

Ils tenaient pourtant tête à l'Italie et ont même profité du carton jaune de Bozzoni pour inscrire leur premier essai face à l'Italie, mais le mal était déjà fait pour les Japonais. En cinq matchs joués, les Nippons n'enregistrent aucune victoire et sont ainsi relégués en Trophée U20 (compétition de deuxième division internationale).