Les Bleuets ont marqué l'histoire ce vendredi 14 juillet en remportant pour la troisième fois consécutive le titre de Champion du monde U20. Un parcours sans faute et une finale face à l'Irlande sur mesure analysée et félicitée par la presse étrangère.

C'est un 14 juillet qu'ils ne sont pas près d'oublier. En s'imposant sept essais à deux face à l'Irlande, les Français ont mis un terme à une compétition exceptionnelle de la meilleure des manières, signant au passage un triplé dans la compétition.

Cette Coupe du monde en proue à "une révolution française" depuis quelques années selon les mots du The Irish Times. Le quotidien irlandais salut même les efforts des Bleuets qui "ont vengé leur défaite des Six Nations" face à cette même équipe d'Irlande, grâce notamment à leur "défense incroyablement agressive" et "leur brio offensif." SA Rugby Mag souligne surtout l'exploit tricolore, les Français étant "passés maîtres dans l'art de transformer la défense en attaque et alors que l'Irlande s'estompait dans les phases finales", devenant ainsi "la deuxième plus grande équipe après la Nouvelle-Zélande" en signant ce troisième sacre.

Une dure leçon pour les Irlandais

Une finale complètement cadenassée par les Bleuets, obligeant l'Irlande à jouer "à hauts risques, ce qui a joué en faveur de la France qui a puni très sévèrement chaque faute" selon l'Irish Examiner : "L'alignement irlandais a dysfonctionné pour la majeure partie du temps, et les joueurs ont été en difficulté dans le combat."

La rencontre jugée comme "démonstration tout à fait dévastatrice d'une équipe française débordante de potentiel" par The 42, qui titre d'ailleurs "Une dure leçon pour les Irlandais face à une équipe de France exceptionnelle." Exceptionnelle dans le jeu et le résultat, mais aussi dans l'attitude. Rugby Pass félicite, dans ses colonnes, "la remarquable performance de sérénité et de constance de la part des jeunes Français, qui ont dû gérer un début de match encore plus rapide que celui face à l'Angleterre en demi-finale."