Ce vendredi soir, les Bleuets ont battu l'Irlande 50-14 en finale de la Coupe du monde U20. À l'issue de la rencontre, le capitaine français Lenni Nouchi était forcément heureux de ce troisième sacre consécutif pour le rugby français.

Que ressentez-vous après ce titre de champion du monde ?

C’est tout simplement incroyable. On ne s’attendait pas à faire une finale de ce niveau. Après avoir pris le match par le bon bout, nous n’avons pas baissé le pied. Ce sont des émotions qui vont rester gravées à vie dans nos mémoires. Désormais, il faut bien profiter avec le groupe.

Vous n’avez pas écopé de carton, comme face à l’Angleterre, cela démontre une évolution positive de votre discipline…

C’est vrai qu’on a réussi à rectifier le tir sur les deux matchs à élimination directe. On a marqué trois essais en supériorité numérique face à l’Angleterre, le même scénario s’est produit lors de cette finale face à l’Irlande, tant mieux.

Pouvez-vous nous raconter votre magnifique course sur votre essai ?

J’avoue que dans je cours ballon en main, je ne sais pas encore si on va être champions du monde. Je pense à rien, je suis juste occis, j’en peux plus (rires). Mais je n’avais qu’un objectif : finir derrière la ligne et je suis fier d’avoir apporté ma pierre à l’édifice comme on dit !

Au moment d’aplatir, avez-vous réalisé que vous alliez gagner cette finale ?

On nous a répété pendant toute la semaine qu’il fallait mettre ses émotions de côté pendant 80 minutes. C’est ce qu’on a fait lors des dernières secondes pour bien pouvoir exploser au coup de sifflet final.

Comme face aux Anglais, vous avez encaissé les premiers points du match, comment expliquez-vous cette facilité à ne jamais paniquer ?

Quand tu prends un essai en début de rencontre, ça ne sert a rien de paniquer. Il reste énormément de temps pour réagir. Dans le groupe, il y a de nombreux de joueurs qui ont goûté au très haut niveau et qui savent qu’un match, c’est 80 minutes et qu’il ne faut jamais lâcher. Notre équipe a une sérénité folle.

Pensez-vous que ce titre mondial va vous ouvrir encore un peu plus les portes du Top 14 et de Pro D2 ?

J’espère que ce sacre va servir à tous les joueurs qui y ont participé. Ensuite, les championnats français et la Coupe du monde U20, ce sont deux choses très différentes. On va bien profiter de la victoire dans un premier temps et dans trois semaines, il faudra repartir dans nos clubs.

Quelle image retiendrez-vous de cette aventure en Afrique du Sud ?

Mon essai en finale ! (rires) Plus sérieusement, il est vrai que le match face aux Baby Blacks était assez spécial, on a bien réussi à répondre au défi physique. Ce qui est agréable, c’est que lors de chaque match, un joueur arrive à tirer son épingle du jeu, comme par exemple Tuilagi face aux Néo-Zélandais. En tout cas, tous les matchs nous ont servi, et cela nous a porté vers ce titre.