Alors que Perpignan avait annoncé l'arrivée d'Hikawera Elliot en tant que joker Coupe du monde, ce dernier ne portera finalement pas le maillot catalan la saison prochaine. Le All Black (4 sélections) a été recalé lors de sa visite médicale qui avait lieu en ce début de semaine. Le joueur de 37 ans doit mettre un terme à sa carrière en France.

C'est un nouveau coup dur pour l'USAP qui pensait enfin avoir bouclé son dossier "talonneur". Alors que Perpignan avait vu la piste Ivaldi tomber à l'eau il y a quelques semaines, Frank Azéma et son staff s'étaient mis en quête d'un nouvel homme pour porter le numéro 2. C'est à Colomiers que le club catalan avait trouvé chaussure à son pied. Hikawera Elliot devait donc débarquer en tant que joker Coupe du monde pour une durée de quatre mois au moins. Tout était finalisé ou presque, le talonneur All Black était bien arrivé dans les Pyrénées-Orientales et n'avait plus qu'à passer sa visite médicale. Mais ce que l'on pensait être une simple formalité s'est avéré plus compliqué que prévu.

L'USAP toujours à la recherche d'un talonneur

Selon les informations de l'Indépendant Hikawera Elliot a manqué sa visite médicale. Si aucune précision quant à la nature de cet échec n'a pour l'heure été communiquée, le Néo-Zélandais devra tout de même mettre un terme à sa carrière en France. Une mauvaise nouvelle pour le joueur et le club qui doit donc relancer ses recherches à l'aube de cette nouvelle saison. Après l'échec du dossier Mickael Ivaldi, qui n'a pas trouvé d'accord avec le Stade français pour quitter la capitale plus tôt que prévue, et celui du dossier Hikawera Elliot, l'USAP est toujours à la recherche d'un talonneur pour remplacer Seilala Lam qui devrait faire la Coupe du monde avec les Samoa. Pour l'heure, Perpignan ne compte que deux talonneurs dans son effectif, Victor Montgaillard et Lucas Velarte.