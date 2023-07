L'arrière de Biarritz Darly Domvo a décidé d'arrêter sa carrière à l'âge de 31 ans. Il avait joué précédemment à Bordeaux et à Toulon.

Darly Domvo a décidé d'arrêter le rugby. L'arrière qui portait le maillot de Biarritz depuis 2020 a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec le message suivant : "C’est l’heure de raccrocher les crampons. Clap de fin sur une carrière que j’aurai aimée plus douce mais sous le signe de la persévérance. Place au repos après des années de sacrifices. Je ne garde que le meilleur… Des rencontres & souvenirs gravés à jamais. Merci le rugby."

Révélé à Bordeaux

Formé à La Rochelle, c'est sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles que le natif de Courbevoie a fait ses débuts en professionnel en 2012 et s'est révélé. Il avait été convoqué par Guy Novès pour un stage de l'équipe de France à Granville, afin de préparer la tournée en Afrique du Sud, à laquelle il n'avait pas pris part, en 2017. Après son départ de l'UBB, il a joué six mois à Toulon (janvier-juin 2019) disputant trois rencontres, avant de passer une année blanche et de signer à Biarritz en 2020. Sa carrière a justement été marquée par de nombreuses blessures, le freinant régulièrement.