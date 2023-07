Le calendrier des phases de poule de Champions Cup vient d'être révélé. La Rochelle recevra le Leinster dès la première journée dans un remake de la dernière finale !

Cette fois-ci, la Rochelle aura l'avantage du terrain. Après la finale de Champions Cup disputée à l'Aviva Stadium de Dublin face au Leinster, les Maritimes, tenants du titre, recevront les Irlandais à Marcel-Deflandre pour un remake de la finale 2023. Et ce, dès la première journée ! C'est ce qu'annonce le calendrier complet des phases de poules, que l'EPCR vient de dévoiler ce jeudi, révélant les réceptions et les déplacements de chaque équipe. Pour sa première dans la compétition, l'Avrion bayonnais, sera directement dans le grand bain avec un périlleux déplacement au Munster ! Toulouse, lui, recevra Cardiff pour son entrée dans la compétition. Pour rappel, les quatre premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale et le cinquième sera reversé en Challenge Cup.

\ud83d\udea8 CALENDRIER DE LA CHAMPIONS CUP 2023/2024 \ud83d\udea8



Jetez un coup d'œil à vos adversaires des journées 2, 3 et 4 ici \ud83d\udc49 https://t.co/kON1eIebmR



Quels sont les matchs que vous attendez avec le plus d'impatience ? pic.twitter.com/EfD3bg7Ygt — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) July 13, 2023

Bordeaux (poule 1)

Connacht - UBB (8 décembre)

UBB - Bristol (16 décembre)

UBB - Saracens (14 janvier)

Bulls - UBB (20 janvier)

Lyon (poule 1)

Bristol - Lyon (9 décembre)

Lyon - Bulls (16 décembre)

Lyon - Connacht (13 janvier)

Saracens - Lyon (20 janvier)

Toulouse (poule 2)

Toulouse - Cardiff (9 décembre)

Harlequins - Toulouse (17 décembre)

Ulster - Toulouse (13 janvier)

Toulouse - Bath (21 janvier)

Racing 92 (poule 2)

Racing - Harlequins (10 décembre)

Ulster - Racing (16 décembre)

Bath - Racing (14 janvier)

Racing - Cardiff (20 janvier)

Toulon (poule 3)

Toulon - Exeter (9 décembre)

Northampton - Toulon (15 décembre)

Toulon - Munster (13 janvier)

Glasgow - Toulon (19 janvier)

Bayonne (poule 3)

Munster - Bayonne (9 décembre)

Bayonne - Glasgow (15 décembre)

Northampton - Bayonne (12 janvier)

Bayonne - Exeter (21 janvier)

La Rochelle (poule 4)

La Rochelle - Leinster (10 décembre)

Stormers - La Rochelle (16 décembre)

La Rochelle - Leicester (14 janvier)

Sale - La Rochelle (21 janvier)

Stade français (poule 4)

Sale - Stade français (10 décembre)

Stade français - Leicester (17 décembre)

Leinster - Stade français (13 janvier)

Stade français - Stormers (20 janvier)