Carl Hayman a chuté en vélo et s'est brisé la clavicule. L'ancien All Black a été transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche. Mais sa famille se veut rassurante.

Le média néo-zélandais Stuff révèle que Carl Hayman a été gravement blessé après un accident à Mangawhai, dans le nord de l'archipel. L'ancien All Black roulait à vélo quand il en est tombé. Sa clavicule est cassée mais "il récupère bien", a indiqué un membre de la famille à nos confrères. L'ex-pilier de 43 ans a dû être transporté à l'hôpital de Whangarei dans un état inquiétant. Pour rappel, Carl Hayman souffre de démence, cela lui a été diagnostiqué en 2021. Le Néo-Zélandais a parcouru les terrains dans le monde entier, avec la bagatelle de 45 sélections pour les Blacks de 2001 à 2007 et plus de 450 matchs au niveau professionnel. Il a récemment sorti un livre "Head On", qui traite de sa maladie et de l'alcoolisme qu'il a dû affronter.