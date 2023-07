L'Australie balayée par l'Afrique du Sud pour le premier match comme sélectionneur d'Eddie Jones, cela n'effraie pas Quade Cooper. L'ouvreur garde la victoire finale en Coupe du monde comme objectif.

Eddie Jones avait rêvé meilleurs débuts pour son deuxième mandat comme sélectionneur de l'Australie. Ou une performance moins mauvaise que ce crash 43-12 à Pretoria, face à une équipe B de l'Afrique du Sud. "Toute défaite est évidemment une pilule difficile à avaler. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match", a lâché face à la presse l'ouvreur Quade Cooper, qui faisait son retour sous le maillot des Wallabies après une blessure au talon d'Achille il y a presque un an désormais. Mais l'ancien toulonnais réclame de la patience, même si la Coupe du monde ne débute que dans 59 jours : "En tant qu'équipe, nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble. Il s'agit de continuer à construire nos combinaisons de la manière dont nous voulons jouer et de renforcer la confiance et la clarté dans ce domaine."

Objectif : les Australiens champions du monde

Malgré cette première loin d'être encourageante pour les Australiens, Quade Cooper n'est pas résilié. Il a toujours en tête de soulever le trophée William Webb Ellis au Stade de France. "Dans toutes aventures, il y a toujours des difficultés. Sous la direction d'Eddie, nous allons travailler pour atteindre cet objectif, qui est de remporter la Coupe du monde", a terminé le joueur des Hanazono Kintetsu Liners au Japon, où il forme une charnière avec Will Genia. Les Australiens recevront l'Argentine pour la deuxième journée de Rugby Championship, ce samedi à 11h45, heure française.