Visiblement éprouvé par des séances déjà exigeantes et encore corsées par des températures élevées, le deuxième ligne de Montpellier et des Bleus Paul Willemse raconte la préparation de l’intérieur.

Comment vous sentez-vous en cette deuxième semaine de préparation qui se déroule sous de fortes chaleurs ?

On en a bien profité oui… (rires) Mais disons qu’aujourd’hui (mardi), c’était un peu plus sympa qu’hier et la journée "énergétique". Aujourd’hui, c’était "neuro", soit "neuromusculaire". Une séance plus centrée sur les accélérations, la vitesse… Sur une journée énergétique on fait beaucoup de volume, de répétitions de tâches, de travail sous fatigue… donc je préfère les accélérations même si je suis nul ! Ça va, je me sens bien. On est tous un peu fatigués, c’est normal car la première semaine a été un vrai choc pour tout le monde. On a quand même repris la semaine avec une bonne énergie, et cela va aller de mieux en mieux.

Énergétiquement, vous sentez déjà les bienfaits de la préparation ou est-ce encore trop tôt ?

C’est difficile à dire parce qu’on nous met constamment dans le dur. On n’est vraiment pas là pour faire des jolis gestes ou quoi, on est là pour bosser dur. Même les séances de muscu sont éprouvantes parce qu’on prend des charges très lourdes. Mais on doit en passer par là pour gagner de la force. Pour l’instant, on n’a pas encore senti les fruits de notre travail mais cela va venir au cours des quatre semaines.

Quel est votre programme physique de la fin de semaine ?

On va répéter la même chose, on alterne des mini-blocs de deux jours : un jour énergétique, l’autre neuro. Sur les séances énergétiques, le staff insiste sur la fatigue des membres inférieurs pour les gros et brûle les poumons des trois-quarts ! L’énergétique consiste en la répétition des tâches : tomber au sol, se relever, pousser un chariot, plaquer… le tout pendant parfois une demi-heure. C’est vraiment dur. En revanche il n’y a pas d’accélérations ou des sprints. Ça, c’est la séance « neuro » du lendemain. Là, c’est plus calme : il y a plus de récupération, mais les efforts doivent être maximums sur de courtes périodes.

Pour la première fois, l’entraînement était ouvert au public. À quel point le soutien de vos supporters vous touche ?

Cela fait toujours du bien ! L’entraînement tout seuls, quand il n’y a que nous… (rires) C’est bien que les supporters soient venus aussi nombreux, même s’il ne s’agit que d’un entraînement tout simple pour nous. Le terrain devient une sorte de petite base pour nous, et on est très contents de les accueillir ici, d’autant qu’on vit des journées dures.