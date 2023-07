C'est officiel, Louis Dupichot portera le maillot de l'USAP la saison prochaine. L'ancien Racingmen intègre l'effectif de Franck Azéma et son staff pour une durée de deux saisons.

C'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Alors qu'il était sérieusement pisté par Toulon il y a quelques mois, c'est bien à Perpignan que Louis Dupichot évoluera la saison prochaine. Il portera le maillot catalan pour les deux saisons à venir. Au poste d'ailier, il arrive aux côtés de Tavite Veredamu, en provenance de Lyon. Au poste d'ailier il devra gagner sa place parmi les Mathieu Acébès, Eddie Sawailau ou encore Ali Crossdale.

Pour rappel, Louis Dupichot compte 11 feuilles de match cette saison dont 9 en tant que titulaire et a marqué deux essais. C'est sous les couleurs du Racing 92 que l'ailier/arrière de 27 ans a évolué la plupart de sa carrière. Il a fait un passage du côté de Pau pour une saison en prêt en 2016. La saison prochaine, Dupichot débutera donc une nouvelle aventure dans le Sud de la France.

L'USAP de Franck Azéma s'est donc bien renforcé sur les lignes arrières. En plus de Louis Dupichot et Tavite Veredamu sur l'aile, le club catalan pourra compter sur Jean-Pascal Barraque et Apisai Naqalevu au centre ou encore Tommy Allan à l'ouverture. En parallèle, Perpignan a enregistré l'arrivée du All Black Hikawera Elliot en tant que joker Coupe du monde au poste de talonneur. Un effectif qui pourrait avoir de sérieux arguments pour se faire une place solide en Top 14 est donc en train de prendre forme...