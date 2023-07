Le marché des transferts n'est pas encore fermé du côté du Pro D2. Officiellement maintenu, Grenoble a annoncé ce lundi l'arrivée de Sam Davies (29 ans) à l'ouverture.

Maintenu de justesse en Pro D2, le FC Grenoble peut désormais préparer sereinement la prochaine saison et la première rencontre face à Mont-de-Marsan au stade des Alpes. Ce lundi, le club a annoncé l'arrivée de Sam Davies au poste de demi d'ouverture. Le joueur de 29 ans, qui comptabilise 8 sélections avec le pays de Galles, s'engage pour deux saisons avec le club isérois. L'ouvreur a passé quatre années du côté des Dragons ainsi que six saisons chez les Ospreys.

Une bonne opération pour Grenoble

Sam Davies comblera les départs de Thomas Fortunel et Corentin Glénat et apportera de l'expérience au groupe grenoblois. C'est ce que confirme Aubin Hueber, manager général du FCG : "Sam a un bon pied gauche, un bon jeu au pied, c'est un très bon buteur ! C’était une belle possibilité d’avoir un ouvreur d’expérience, qui attaque bien la ligne, ce qui est important pour notre lancement de jeu et pour l’offensif. C’est aussi un bon défenseur, qui est là pour en découdre ! Ce que j’attends de lui, avec le 9, c’est qu’il arrive à animer notre jeu sur les temps forts comme les temps faibles, et qu’il réussisse aussi à mettre l’équipe en confiance et sur l’avancée."