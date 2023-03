Une légende du rugby écossais va tirer sa révérence. L'homme aux 100 sélections, Stuart Hogg, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite après la Coupe du monde en France.

La fin d'un monument du rugby écossais. Stuart Hogg a annoncé que la Coupe du monde 2023 serait "le dernier chapitre" de sa carrière. À seulement 30 ans, le joueur d'Exeter va prendre sa retraite après une carrière riche en titre, et en exploit individuel, qui lui auront permis de se placer dans le panthéon du rugby mondial.

The Final Chapter… pic.twitter.com/gUhq7jkVrv — Stuart W Hogg (@StuartWHOGG_) March 27, 2023

100 sélections sous le maillot du XV du Chardon, présent sur 3 tournées des Lions Britanniques, vainqueur de l'URC en 2015 avec Glasgow, vainqueur du Premiership et de la Champions Cup avec Exeter en 2020. Voici le palmarès fourni de Stuart Hogg. Légende dans son pays, il aura porté à 27 reprises le brassard de capitaine de l'Ecosse, qu'il aura guidé vers son meilleur classement mondial, la cinquième place.

Capable de créer des brèches et joueur frisson par excellence, il aura marqué la dernière décennie de son talent. Lancé dans le grand bain en 2010 avec les Glasgow Warriors, alors qu'il n'a que 18 ans, l'actuel joueur d'Exeter fait parler son talent dès ses premiers matchs et grimpe les échelons à vitesse grand V. Sélectionné avec l'Ecosse à seulement 19 ans, il marque son premier essai international face à la France lors du Tournoi 2012 pour sa première titularisation.

Stuart Hogg a joué son dernier match du Tournoi face à l'Irlande SUSA / Icon Sport - SUSA / Icon Sport

Participant à onze Tournois avec son pays et deux Coupe du monde, il tirera sa révérence après celle en France. "Je ne pense pas que mon corps puisse répondre aux exigences que je me suis fixées pendant encore longtemps et j'ai toujours voulu terminer au sommet de mon art. Après cette compétition, une nouvelle carrière s'annonce, et je l'attaquerai de la même manière que je joue", s'est-il justifié sur ses réseaux sociaux.

À l'automne, son pays sera dans le "groupe de la mort". Confronté à la Roumanie, les Tonga mais surtout l'Irlande et l'Afrique du Sud, l'Ecosse voudra permettre à son "centenaire" de sortir par la grande porte comme il le mérite. Le joueur, lui, a une motivation intacte malgré toutes ses années : "Sachant ce qui se profile, j'ai un énorme appétit pour pratiquer mon meilleur rugby, pour bien finir la saison avec Exeter et saisir l'occasion que nous aurons, en tant que nation, en France".