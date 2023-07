Dimanche à 19h00, les Français affrontent l'Angleterre en demi-finale de Coupe du monde. Le manager Sébastien Calvet et le capitaine Lenni Nouchi se sont penchés sur la rivalité entre les deux nations et sur le symbole que représente une rencontre face aux Anglais.

Pour la deuxième fois cette saison, les Bleuets se retrouveront face à l'Angleterre. Il y a quatre mois, Lenni Nouchi et ses coéquipiers s'étaient imposés 42 à 7 au Recreation Ground de Bath. Une large victoire dont les Bleuets se sont réjouis.

Mais pour le capitaine des Bleuets, tout sera différent dimanche : "Ça ne sera pas la même compétition, pas la même équipe et pas le même staff. On s'attend à du combat devant, même si on ne connaît pas encore la météo prévue." Un avis partagé avec Sébastien Calvet, sélectionneur et manager des moins de 20 ans : "Ils ont des bons éléments derrière, qui peuvent nous perturber. Ils sont forts en conquête, comme dans le combat. Ils sont capables de nous mettre à la faute, et tout le monde sait très bien que c'est un secteur dans lequel nous devons être vigilants."

Toujours aussi symbolique

On pourrait croire qu'au fil des générations, la rivalité entre les Français et leurs voisins d'outre-Manche s'est estompée. Mais à en croire Nouchi : "Cette animosité existe toujours ! Déjà grâce à nos coachs qui nous en parlent et qui nous font part de leur expérience personnelle. La plupart des joueurs ont des pères qui ont été internationaux et qui se sont frottés aux Anglais." Une rivalité qui "va plutôt bien" au groupe, selon le troisième ligne du MHR.

Pourtant, ce n'est pas l'adversaire du week-end qui trouble le plus les esprits des Bleuets, mais bien le fait de jouer une demi-finale : "Forcément, les esprits se tendent un peu. Mais on essaie quand même de rester dans la bonne humeur le plus possible. Sur le dernier entraînement, on a vite senti qu'on avait basculé" confie le capitaine. Un effort pour lequel même les joueurs hors groupe se mobilisent. "Ça nous aide vraiment et on se sent prêts. Tout est mis en œuvre pour qu'on remporte cette demi-finale" conclut Lenni Nouchi.