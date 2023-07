Le Racing 92 continue d'officialiser ses nouvelles recrues. La dernière en date : le demi d'ouverture sud-africain de Perpignan, Tristan Tedder.

Comme annoncé dans nos colonnes dès novembre dernier, Tristan Tedder sera le prochain demi d'ouverture du Racing 92. Il s'est engagé pour deux saisons. Le Sud-Africain connaîtra son cinquième club dans l'hexagone après Toulouse (2016-2021), qui l'avait prêté à Bayonne (2018-2019) puis Béziers (2020-2021), et Perpignan (depuis 2021). En Ile-de-France, il aura la lourde tâche de succéder au fantasque Finn Russel. L'Écossais, après cinq années passées dans les Hauts-de-Seine, rejoindra le club anglais de Bath.

?????? ??-?? : dans la famille Ciel et Blanc, je demande un demi d'ouverture... \ud83d\udcaf



??????? ??????



Bienvenue Tristan ! pic.twitter.com/hNW6aWxk0b — Racing 92 (@racing92) July 8, 2023

Neuf recrues par le Racing

Cette saison, comme la précédente, Tristan Tedder a été un élément clé dans la survie de l'USAP de par son animation dans le jeu mais aussi par sa précision face aux perches. Après Henry Arundell, James Hall, Clovis Le Bail, Wame Naituvi, Josua Tuisova derrière et Siya Kolisi, Thomas Laclayat et Will Rowlands devant, l'ouvreur est la neuvième recrue du club, sans compter le retour de prêt de Jordan Joseph. Il sera en concurrence avec le polyvalent Antoine Gibert et le jeune Martin Méliande.