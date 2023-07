Vern Cotter a été nommé entraîneur des Blues d'Auckland ce lundi. L'occasion pour lui de s'exprimer sur ce nouveau poste, le Super Rugby et les conditions de son départ des Fidji.

C'est en février dernier que Vern Cotter annonçait sa démission au poste de sélectionneur des Fidji, à la surprise générale. À sept mois de la Coupe du monde, l'entraîneur évoquait des "raisons personnelles". Ce vendredi, il a livré une version plus explicite de son départ. Au quotidien l'Equipe, il explique : "J'ai dû démissionner pour des raisons politiques à la suite d'un changement de gouvernement porteur d'une politique xénophobe et de thèmes tels que "les Fidji aux Fidjiens". Ma condition d'expatrié dérangeait. J'ai subi des pressions très négatives, xénophobes, personnelles."

Le potentiel des Fidji est immense

Vern Cotter, qui a remporté le bouclier de Brennus avec Clermont en 2010, a regretté un climat trop tendu aux Fidji. "John O'Connor, qui dirigeait la fédération et m'avait recruté, a été viré. Ces pressions permanentes ont fini par créer trop de dissensions. Pour une Coupe du monde, il faut une unité, de la confiance. Je n'étais plus en mesure de faire mon travail. C'est dommage parce qu'on était parvenus à bâtir une équipe. J'avais gagné la confiance des joueurs, ce qui n'est pas simple. En novembre dernier, à Lille, on avait largement battu les Barbarians français."

L'occasion pour lui de s'exprimer sur "le potentiel immense" de cette sélection : "Les Fidji, c'est l'une de mes plus grandes frustrations de coach : le potentiel est immense mais on ne peut jamais travailler dans la constance. On n'a jamais les joueurs à disposition assez de temps."