Légende du rugby mondial, Jonny Wilkinson a donné au site Ruck les cinq demis d'ouverture qu'il considère comme les plus forts de tous les temps. Dans ce top 5 très marqué années 1990, on y retrouve malgré tout Dan Carter, mais aussi des noms qui ont moins traversé le temps.

Il serait dans le top 5 d'un bon nombre d'observateurs... Mais cette fois, c'est à lui, Jonny Wilkinson, qu'on a demandé de nommer les cinq demis d'ouverture qu'il considère comme les meilleurs de tous les temps. Après tout, il a à ce poste une certaine légitimité pour le faire. "Wilko" reste en effet le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Angleterre, avec 1179 points. C'est lui qui avait permis au XV de la Rose de soulever le trophée Webb-Ellis en 2003, à la faveur d'un drop de son mauvais pied dans les derniers instants de la finale.

Jonny Wilkinson claque un drop du pier droit, en finale 2003 contre l'Australie PA Images / Icon Sport

Le site britannique Ruck a donc demandé l'avis de Sir Jonny quant à ce poste de 10. "Dans n'importe quelle équipe qui gagne, l'ouvreur joue un grand rôle, a-t-il exprimé. Tu as besoin de joueurs capables de mener les autres, et ce jusque dans les dernières secondes quand ça devient très dur."

5. Grant Fox (Nouvelle-Zélande)

C'est le premier numéro 10 all black à avoir été champion du monde. La sélection maorie, il ne l'a pas tant portée par ses qualités offensives que par son jeu au pied. Pendant le Mondial 1987, il avait inscrit 126 points, un record toujours à battre. Ses premiers rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande avaient donné le ton : la barre des 100 pions passée en seulement six matchs...

4. Stephen Larkham (Australie)

Avant le drop de Wilkinson en finale 2003, il y avait celui de Larkham en demi-finale de Coupe du monde 1999. De 48 mètres et dans le temps additionnel, les Wallabies éliminaient l'Afrique du Sud. Au-delà de ça, Larkham a laissé un héritage considérable pour le rugby, et c'est dû au talent d'un attaquant remarquable.

Stephen Larkham lors d'un test match contre l'Irlande en juin 2006 Sportsfile / Icon Sport

3. Joel Stransky (Afrique du Sud)

Là aussi, il est question d'un drop-goal réussi. Comme quoi, ça a forgé d'une façon ou d'une autre le sentiment de Jonny Wilkinson... Le pied de Joel Stransky a permis aux Springboks de s'adjuger leur premier Mondial. Avant ça, lors du premier match de cette édition 1995, il réussissait l'exploit d'un full house contre ces mêmes Australiens, qiu arrivaient avec le costume de tenants du titre : 1 essai, 1 transformation, 4 pénalités et un drop.

2. Dan Carter (Nouvelle-Zélande)

Au-delà du poste de demi d'ouverture, Dan Carter s'est bâti une réputation d'un des joueurs les plus marquants de l'histoire. Et c'est probablement parce qu'il savait tout faire, et tout faire bien. Formidable attaquant, il savait faire jouer autour de lui et avait un jeu au pied des plus précis.

Dan Carter lors du quart de finale de Coupe du monde 2015 contre la France Dave Winter / Icon Sport

Le double champion du monde est le recordman du nombre de points inscrits en sélection (1598 en 112 matchs). Malgré tout, il n'est pas le top 1 de Wilkinson...

1. Michael Lynagh (Australie)

Il fut, en son temps, le recordman des points inscrits sur la scène internationale (911, ce qui reste un record national à battre). Michael Lynagh, ouvreur capable de jouer au centre, a marqué de son empreinte le rugby australien. International entre 1984 et 1995, il fut même le capitaine des Wallabies lors des trois dernières années. Le joueur du Queensland fut un artisan majeur du succès australien lors de la Coupe du monde 1991.