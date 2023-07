Les “Soldats Rouges”, un groupe de supporters du Biarritz olympique qui compte, à ce jour, 180 adhérents, ont réagi hier soir à la signature de Mohamed Haouas au BOPB. Ils veulent donner une seconde chance au pilier international, mais attendent un comportement irréprochable de l’ancien joueur du MHR.

L’arrivée de Mohamed Haouas continue de susciter de nombreuses réactions du côté d’Aguiléra. Les “Miarritzeko Mutilak” ont été les premiers à réagir, lundi soir, puisque dans un communiqué, l'association de supporters a vivement critiqué ce choix et a notamment annoncé se mettre en grève à domicile, tant que Haouas portera les couleurs du BO. Hier soir, ce sont les “Soldats Rouges” qui ont décidé de prendre la parole.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils expliquent que le comportement du pilier international est “à l’opposé des valeurs de [leur] association”. Ils soulignent aussi que le recrutement de l’ancien joueur de Montpellier “a pour effet néfaste de mettre tristement en lumière [leur] club, d’une manière non souhaitable et de diviser encore plus l’ensemble des personnes qui gravitent autour du club”.

Dans la deuxième partie du communiqué, les Soldats Rouges évoquent “un processus de seconde chance”. Ils attendent que le BOPB reste “transparent et ferme si les soucis personnels d’un joueur impactent négativement l’équipe”. Ils demandent aussi au club de s'engager dans un partenariat avec des associations d’aide aux femmes victimes de violences. Enfin, les supporters biarrots attendent que Mohamed Haouas fasse “preuve d’un comportement et d’un engagement irréprochable sur le terrain et en dehors”. Au contraire des Miarritzeko Mutilak, les Soldats Rouges seront présents à la rentrée 2023 dans les tribunes d’Aguiléra et l’association a décidé de maintenir sa campagne d’abonnement. “Nous respectons profondément le reste de l’effectif, qui n’y est pour rien”, expliquent-ils.