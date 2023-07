Très sollicité sur et en dehors du terrain, le capitaine du XV de France Antoine Dupont s'apprête à vivre une saison particulièrement longue, entre la Coupe du monde et les Jeux olympiques de Paris 2024 auxquels il aspire. Une situation qui pourrait le pousser à prendre, en suivant, une année de repos en mettant sa carrière entre parenthèses.

Après une saison une saison 2023-2024 particulièrement copieuse et longue, entre la Coupe du monde 2023 puis les Jeux Olympiques 2024 auxquels il aspire à participer, Antoine Dupont pourrait s’offrir une année de repos et mettre ainsi entre parenthèses sa carrière. C’est ce que révèlent nos confrères de La Dépêche du midi, ce mardi 04 juillet et alors que le capitaine des Bleus débute tout juste sa préparation pour la Coupe du monde avec le XV de France, du côté de Monaco.

Si elle peut surprendre, la pratique est pourtant assez commune dans l'hémisphère sud. Par le passé, quelques grands noms de ce jeu y ont eu recours, par le passé, pour se régénérer aussi bien physiquement que psychologiquement et échapper ainsi quelques temps à la pression inhérente au sport de haut niveau. On parle ici des légendes all blacks Richie McCaw et Dan CArter, ou plus récemment du capitaine des Australiens Michael Hooper, qui s'était confié au sujet de son épuisement généralisé au moment de prendre quelques mois de recul.

Une pige au Japon également à l'étude

Si rien n'est encore acté, La Dépêche indique que "cela fait bel et bien partie des pistes de réflexions concernant les suites de la carrière du joueur de 26 ans". Sous contrat avec le Stade toulousain jusqu'en 2028, Dupont avait également fait intégrer au moment de sa prolongation la possibilité d'une année de "césure" pour prend la direction du Japon, championnat nettement moins énergivore. Une option qui serait également étudiée.

Dupont a décroché cette année un troisième Bouclier de Brennus avec le Stade toulousain, en faisant plier en finale le Stade rochelais. Icon Sport - Icon Sport

Arrata pisté pour le remplacer

Dans le cas où il devait avoir à le remplacer ponctuellement, le Stade toulousain serait déjà actif. Dans le viseur : le demi de mêlée du voisin castrais Santiago Arrata, toujours selon La Dépêche du Midi. Arrata, en fin de contrat en juin prochain dans le Tarn, étudie ses possibilités. Lesquelles pourraient être nombreuses. Après trois saisons de très bon niveau, celui qui avait pris la succession de Rory Kockott sous les couleurs du CO intéresse plusieurs écuries de Top 14. Le Stade français à la recherche d'un joueur cadre sur ce poste, est notamment actif sur ce dossier.