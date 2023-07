L'équipe de France des moins de 20 ans s'est brillamment imposée face au pays de Galles ce mardi, pour terminer la phase de poule en tête de son groupe (43-19). Dans ce match, Nicolas Depoortère a été un véritable patron, tout comme les deux piliers, Zaccharie Affane et Lino Julien.

1. Lino Julien 8,5/10

Très énergique et physique, le pilier gauche fut à l'image de son équipe : dominante. Il a multiplié les plaquages appuyés et a permis aux siens de gagner du terrain sans cesse. Ses efforts ont été récompensés par un essai marqué en force (59e). Avec son activité, il s'est aussi parfois précipité en laissant des portes ouvertes en défense. Julien s'est aussi signalé en écrasant la mêlée en compagnie de ses compères de la première ligne, alors que les Bleuets évoluaient à sept contre huit.

2. Bernabé Massa 2/10

Le match du talonneur a tourné court. Dès la quinzième minute, sur une action anodine, il se faisait sanctionner par l'abitre du match après un déblayage dangereux. D'abord sanctionné d'un carton jaune, Massa a vu sa sanction être alourdie, avec la nouvelle règle de World Rugby qui permet à l'arbitre vidéo de transformer un carton jaune et carton rouge en cas d'erreur manifeste. Expulsé donc, Massa ne gardera pas un souvenir marquant de ce match...

3. Zaccharie Affane 8/10

Comme son compère de la pile, Zaccharie Affane a réalisé un grand match. Le Bordelais, surpuissant, a écrasé ses adversaires en imposant sa densité et sa très bonne technique de plaquage. Très actif, il est aussi un atout dans les rucks. Comme Julien, il a participé à l'humiliation infligée par la mêlée bleue à sa vis-à-vis, à sept contre huit. Bref, il n'y a même pas de fausse note.

4. Brent Liufau : 6,5/10

Ce n'est pas pour rien si la première chose qui vient en tête lorsqu'on voit évoluer cette équipe, c'est la densité physique. Avec Bent Liufau, parler de puissance est un pléonasme. Le deuxième ligne palois s'est démultiplié pour permettre à son équipe de gagner le bras de fer physique. En plus, il a réussi à passer les bras quand il le pouvait. Avec lui et Tuilagi en seconde ligne, il n'est pas étonnant de voir la mêlée bleue avancer. Il a été sanctionné d'un carton jaune en fin de match pour un plaquage dangereux.

5. Posolo Tuilagi : 6/10

Encore impressionnant de facilité, Posolo Tuilagi le phénomène a gratté deux ballons en dix minutes. Impossible à plaquer si vous êtes un défenseur égaré, il sait aussi avancer lorsque cinq Gallois sont sur son dos. Néanmoins, il doit faire attention à sa discipline, qui est son axe majeur de progression. Il fut la victime du carton rouge de Massa, puisqu'il fut remplacé par Lacombre pour que les mêlées et les touches puissent être jouées.

6. Esteban Capilla : 6/10

Très présent en défense, Esteban Capilla est un excellent complément à Andy Timo et Matthis Castro Ferreira. En touche, il est aussi précieux mais a, au final, été plutôt discret.

7. Andy Timo : 7/10

Fidèle à sa réputation de joueur à 7, le troisième ligne fut présent sur tous les fronts. En défense, dans les rucks, au soutien et ballon en main : cet homme sait tout faire. S'il doit encore se méfier de son indiscipline, il a une volonté montre qui fait qu'on le voit énormément sur le terrain. Il fut proche de marquer un essai mais a été coffré dans l'en-but (54e).

8. Mathis Castro Ferreira : 6/10

Le Toulousain a été discret, mais pas non plus effacé. Dès les premières minutes de jeu, il s’est fait plaisir avec une percussion en sortie de mêlée dont il a le secret. Une action durant laquelle il a gagné plusieurs mètres ballon en main. Le numéro huit a tout de même paru en difficulté dans le second acte même s’il a fait le boulot.

9. Léo Carbonneau : 7/10

À la réception des coups d’envoi gallois en début de rencontre, le demi de mêlée briviste ne s’est jamais trompé. Mieux, il a toujours bien utilisé son pied pour dégager les siens. À la 22ème minute de jeu, il a parfaitement su se proposer à l’intérieur d’Attissogbé pour s’en aller inscrire le troisième essai des Bleuets. Sa deuxième réalisation dans la compétition.

10. Clément Mondinat : 8,5/10

Titulaire pour la première fois dans ce Mondial, le Palois a fait le boulot. En plus de se montrer précis face aux poteaux, avec un (6 sur 6), il y est allé de sa réalisation à la 19ème minute. Dès le début du second acte, il a délivré une magnifique passe décisive au pied pour Nicolas Depoortere. Dans un match sans pression, ou presque, Mondinat s’est régalé !

11. Maël Moustin : 7,5/10

C’est lui qui a allumé la première mèche chez les Bleuets. Alors que les Gallois étaient à l’attaque, le Bordelo-Béglais est sorti de sa boîte à la 9ème minute de jeu pour intercepter un passe adverse et s’offrir une course de 80 mètres. Repris juste avant la ligne, il a servi Depoortere pour le premier essai français. Par la suite, il n’a jamais cessé de se proposer dans la ligne, marquant un essai en fin de partie. En défense, il a parfois manqué d’inspiration.

12. Arthur Mathiron : 6/10

C’est le joueur qui s’est montré le plus discret dans la ligne arrière de l’équipe de France des moins de 20 ans. Peu servi, il a tout de même joué juste, mis à part son ballon échappé en fin de première période. Il est sorti vraisemblablement touché à la 50ème minute de jeu.

13. Maxence Biasotto : 6/10

Sa passe après contact lors de l’action du troisième essai bleu a marqué les esprits. Tout comme Mathiron, il n’a pas toujours eu de très bons ballons à se mettre sous la dent. Néanmoins, il n’a jamais été pris à la faute, et mieux, il a toujours utilisé la gonfle de la meilleure des manières. Un bon match de Biasotto.

14. Nicolas Depoortere : 8,5/10

Et un nouveau doublé pour le joueur de l’UBB ! Cette fois, c’est à l’aile que Depoortere a brillé. Dès la 9ème minute de jeu, il a parfaitement suivi Moustin pour inscrire le premier essai tricolore. À la 22ème minute, il a été auteur d’une passe après contact venue d’ailleurs pour pleinement participer à la troisième réalisation des siens. Dès le retour des vestiaires, il a été à la réception d’une passe au pied de Mondinat pour y aller de son quatrième essai de la compétition. Il a rapidement quitté la pelouse, de manière à être préservé pour la demi-finale.

15. Théo Attissogbé : 7,5/10

Virevoltant, le Palois a encore une fois réalisé un match plein. Il n’a pas marqué mais a offert le troisième essai français sur un plateau à Carbonneau. Ce fut le duo gagnant de cette partie puisque dans le second acte les deux hommes se sont trouvés les yeux fermés. Peu avant l’heure de jeu, le numéro quinze a percé la défense galloise grâce à une passe astucieuse du demi de mêlée. Jamais inquiété dans le secteur du jeu au pied, l’arrière a rendu une belle copie.