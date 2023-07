Le RCT a dévoilé sur les réseaux sociaux, le maillot qui sera utilisé par les joueurs la saison prochaine en Top 14. Le club varois collabore avec l'équipementier Nike pour la troisième saison consécutive.



À plus d'un mois de la reprise du Top 14, les différentes écuries du championnat commencent à dévoiler leurs tuniques pour l'exercice à venir. Après Toulouse lors de la dernière journée, Toulon a communiqué ce lundi le futur maillot domicile des hommes de Pierre Mignoni.

????????́ & ???????????́ ! \u2764\ufe0f\ud83d\udda4



Découvrez le Maillot ???????? 2023-2024, disponible dès à présent sur https://t.co/ax1QEMQWNu & dès demain dans votre RCT Store Mayol ! #NikeXRCT pic.twitter.com/M6a3beZttu — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 3, 2023

Avec peu de changements par rapport à la saison dernière, le club s'est justifié, dans son communiqué, sur le choix du design en rendant hommage à ses anciens joueurs : "Son design épuré et sa sobriété sont des symboles d’humilité et de combativité. Un héritage laissé par le maillot porté par les plus grandes légendes du RCT dans les années 70-80. D’André Herrero à Jérôme Gallion en passant par Eric Champ et Manu Diaz, ils l’ont porté dignement, avec fierté."